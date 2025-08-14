Schweinsteiger khoe bạn gái mới để chọc tức vợ cũ

ĐứcViệc cựu tiền vệ tuyển Đức Bastian Schweinsteiger công khai bạn gái mới dường như để khiêu khích Ana Ivanovic sau khi ly hôn.

Gần cuối tháng 7, Schweinsteiger và Ivanovic đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau 9 năm chung sống. Luật sư của cựu tay vợt người Serbia xác nhận sự việc, và cho biết nguyên nhân là "những khác biệt không thể hòa giải".

Bastian Schweinsteiger và Silva Kapitanova đi nghỉ tại Hy Lạp.

Vài ngày sau Schweinsteiger đã công khai bạn gái mới Silva Kapitanova trong kỳ nghỉ ở Hy Lạp. Cả hai biết nhau nhiều năm vì có con học cùng trường tại Mallorca, Tây Ban Nha, trước khi tiến tới mối quan hệ yêu đương.

Một người bạn thân của Ivanovic cho biết Schweinsteiger thoải mái xuất hiện cùng tình mới để khiêu khích vợ cũ. "Ivanovic đón nhận điều này rất bình thản, không phiền lòng khi Schweinsteiger cư xử tự do như vậy, dù cô nghĩ rằng anh làm thế là có chủ ý", tờ Sport dẫn lời người bạn này.

Sau khi ly hôn, Ivanovic được nhận xét rạng rỡ hơn trước, ngoại hình cuốn hút, luôn nở nụ cười và dành nhiều thời gian cho con cái, gia đình và bạn bè thân thiết. Trên Instagram, cựu tay vợt người Serbia cũng thường xuyên đăng ảnh tận hưởng cuộc sống độc thân, cho thấy mình không chìm trong buồn bã.

"Rõ ràng Schweinsteiger không thể khiến Ivanovic mất bình tĩnh như anh mong muốn", nguồn tin khẳng định.

Trước khi đến với Schweinsteiger, Kapitanova đã trải qua cuộc hôn nhân không mấy êm đẹp với doanh nhân Markus Feragut. Ông Feragut từng mô tả cuộc sống với Kapitanova là "đầy hỗn loạn và tổn thương", đồng thời cáo buộc vợ cũ thường xuyên ra khỏi nhà với lý do đi tập hoặc học nhảy nhưng thực chất là để bí mật gặp những người đàn ông khác.

Bastian Schweinsteiger và Ana Ivanovic kết hôn vào năm 2016 tại Venice. Ảnh: Splash News

Ivanovic 37 tuổi, cao 1,84 m, từng đứng số một thế giới quần vợt nữ tháng 6/2008, khi mới 20 tuổi. Cô đã đoạt một danh hiệu Grand Slam, tại Pháp Mở rộng 2008. Ivanovic còn vào chung kết Roland Garros 2007 và Australia Mở rộng 2008, nhưng lần lượt thua Justin Henin và Maria Sharapova. Cô treo vợt năm 2016 để chuyển sang làm người mẫu ảnh.

Schweinsteiger 40 tuổi, làm nên tên tuổi cùng Bayern thời 2002-2015. Anh chơi cho Man Utd giai đoạn 2015-2017, rồi giải nghệ ở Chicago Fire tại Mỹ. Tiền vệ này làm thủ quân tuyển Đức tại Euro 2016, khi đội thua Pháp và bị loại ở bán kết.

Schweinsteiger - Ivanovic từng được xem là hôn nhân trong mơ của làng thể thao. Cả hai đều có ngoại hình đẹp, thường đóng quảng cáo và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.

