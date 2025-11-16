Schneider ra mắt dịch vụ vận chuyển nhanh hàng hóa liên hợp

MỹSchneider National vừa giới thiệu dịch vụ Fast Track dành cho các khách hàng cần cần vận chuyển nhanh hàng hóa liên hợp.

Dịch vụ này kết hợp tài sản vận tải của Schneider với các đối tác đường sắt, tạo ra các tuyến vận chuyển nhanh và ổn định nhất tại Mỹ và Mexico.

"Độ tin cậy là nền tảng trong hoạt động của chúng tôi", Jim Filter, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn Vận tải và Logistics tại Schneider, cho biết. "Fast Track mang đến cho các nhà vận chuyển sự an tâm với tốc độ và tính nhất quán vượt trội, được hỗ trợ bởi các tài xế chuyên nghiệp và mạng lưới tài sản mạnh mẽ trên toàn quốc do công ty sở hữu".

Dịch vụ Fast Track của Schneider giúp rút ngắn thời gian giao hàng cho khách. Ảnh: Schneider

Theo Schneider, dịch vụ Fast Track đã rút ngắn thời gian vận chuyển đến hai ngày so với đối thủ trên các tuyến quan trọng tại Mỹ và Mexico, đồng thời duy trì tỷ lệ giao hàng đúng hạn 95% trở lên. Dịch vụ còn giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn hàng hóa. Trong năm 2024, Schneider ghi nhận tỷ lệ không mất cắp 99,99% tại các hoạt động ở Mỹ và Mexico.

Hiện Fast Track vận hành cho hàng hóa ôtô từ Mexico tới Kansas City và Chicago, và sẽ sớm mở rộng sang các tuyến khác để đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh, đúng giờ ngày càng tăng.

Ông Michael Baumgardt, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Vận hành Intermodal, nhấn mạnh: "Fast Track được thiết kế cho độ chính xác tối đa. Giải pháp này đáp ứng nhu cầu của các khách hàng không thể chậm trễ, mang lại tốc độ, kiểm soát và sự tin cậy trên từng dặm đường".

Schneider National là một trong những công ty vận tải và logistics hàng đầu tại Mỹ, cung cấp các giải pháp vận chuyển đa dạng, bao gồm đường bộ, đường sắt liên hợp và dịch vụ logistics tích hợp. Công ty nổi tiếng với mạng lưới vận hành rộng khắp, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và cam kết đảm bảo tốc độ, độ tin cậy và an toàn cho mọi lô hàng.

Gia Hân (Theo Supply Chain 24/7)