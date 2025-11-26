Schneider ra mắt dịch vụ liên vận tốc độ cao Fast Track

MỹVới dịch vụ dịch vụ liên vận tốc độ cao, Schneider cam kết rút ngắn thời gian giao hàng thêm hai ngày và đạt tỷ lệ đúng hẹn 95% cho các lô hàng cần giao gấp giữa Mỹ và Mexico.

Theo đại diện Hãng vận tải và logistics Schneider, Fast Track kết hợp đội xe tải, hệ thống intermodal (hình thức vận chuyển hàng hóa sử dụng từ hai phương thức vận tải trở lên) cùng các đối tác đường sắt chiến lược, tạo nên một trong những mạng lưới liên vận nhanh và ổn định nhất ngành. Dịch vụ này được thiết kế dành cho các đơn hàng cần độ tin cậy cao, bao gồm cả những đơn hàng vận chuyển đúng giờ, liên nhà máy và khách hàng.

Các tuyến đường được lựa chọn của Fast Track có tốc độ vận chuyển nhanh chóng và hiệu suất ổn định, được hỗ trợ bởi việc bố trí đường sắt ưu tiên và quy hoạch chuyên biệt. Schneider cho biết chương trình này cho phép khách hàng chuyển đổi vận chuyển hàng hóa đường bộ sang liên vận mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc chất lượng dịch vụ.

"Độ tin cậy là nền tảng trong hoạt động của chúng tôi", ông Jim Filter, Phó chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch khối vận tải và logistics, chia sẻ. "Fast Track mang đến sự yên tâm về tốc độ và độ ổn định vượt trội, được bảo chứng bởi đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và mạng lưới tài sản sở hữu rộng khắp".

Fast Track kết hợp đội xe tải, mạng lưới intermodal cùng các đối tác đường sắt chiến lược, tạo nên một trong những mạng lưới vận chuyển liên vận nhanh và ổn định nhất trong ngành. Ảnh: Schneider

Theo đó, Fast Track đã chứng minh hiệu quả trong vận chuyển hàng ôtô từ Mexico tới Kansas City và Chicago, và công ty đang mở rộng thêm các tuyến mới khi nhu cầu vận chuyển nhanh, ổn định ngày càng tăng.

Dịch vụ này bao gồm các tùy chọn ưu tiên vị trí, tối ưu hóa vận chuyển và thu hồi nhanh chóng để giảm thiểu gián đoạn. Toàn bộ lô hàng được theo dõi 24/7 với thông tin cập nhật chủ động từ Trung tâm Chuyên trách (Center of Excellence). Năm 2024, Schneider ghi nhận tỷ lệ gần như 0% thất thoát hàng hóa tại Mỹ và Mexico.

"Fast Track được thiết kế hướng tới sự chính xác tuyệt đối", ông Michael Baumgardt, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng intermodal, nhấn mạnh. "Đây là giải pháp dành cho những khách hàng không thể chấp nhận bất kỳ độ trễ nào".

Schneider có trụ sở tại Green Bay, bang Wisconsin (Mỹ), là một trong những doanh nghiệp vận tải và logistics lớn nhất Bắc Mỹ. Công ty xếp thứ 10 trong danh sách Transport Topics Top 100 hãng vận tải for-hire lớn nhất, thứ 18 trong Top 100 doanh nghiệp logistics và thứ 50 trong Top 50 doanh nghiệp vận tải toàn cầu.

Hải My (Theo Transport Topics)