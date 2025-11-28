Schneider National ra mắt dịch vụ đường sắt cao cấp Fast Track

MỹSchneider National giới thiệu Fast Track, dịch vụ vận chuyển đường sắt cao cấp hướng tới trải nghiệm tương tự vận tải đường bộ nhưng khai thác lợi thế của vận tải liên vận (intermodal).

Hãng cho biết Fast Track kết hợp đội xe tải sở hữu, năng lực intermodal và mạng lưới đối tác đường sắt, tạo ra các tuyến vận chuyển nhanh và ổn định hàng đầu ngành. "Giải pháp này được thiết kế cho nhóm khách hàng không thể chấp nhận chậm trễ, mang lại tốc độ, khả năng kiểm soát và sự tin cậy trên từng chặng đường", ông Michael Baumgardt, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng intermodal nói.

Các container liên vận của Schneider National đang được chất lên toa tàu sàn phẳng. Ảnh: Schneider National

Schneider cho biết dịch vụ intermodal giữa Mỹ và Mexico của hãng cho thời gian vận chuyển nhanh hơn đối thủ tới hai ngày trên nhiều tuyến trọng điểm. Mở rộng hoạt động tại Mexico là ưu tiên của Schneider, sau khi hãng đặt mục tiêu gấp đôi quy mô mảng này vào năm 2030. Doanh thu intermodal quý III đạt 281,4 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ, nhờ sản lượng tăng mạnh ở Mexico.

Theo CEO Mark Rourke, sản lượng intermodal quý III tăng 10% so với cùng kỳ. Dịch vụ sang Mexico nhanh hơn từ một đến ba ngày so với các đối thủ tiếp tục thu hút khách hàng.

Với Fast Track, Schneider cam kết tỷ lệ giao hàng đúng hạn 95%, nhờ ưu tiên bố trí vị trí toa hàng và kế hoạch vận hành riêng. Hãng dẫn chứng hiệu quả dịch vụ với nhóm hàng yêu cầu thời gian cao trên các tuyến từ Mexico đến Kansas City, Chicago và các thị trường khác.

Dịch vụ còn tích hợp tối ưu khâu vận chuyển đầu - cuối (drayage), giải pháp khắc phục sự cố nhanh, theo dõi 24/7 và mạng lưới phục vụ toàn quốc. Schneider cho biết hãng đạt gần 100% an toàn hàng hóa tại Mỹ và Mexico trong năm 2024.

Hãng đang mở rộng Fast Track sang nhiều tuyến mới để đáp ứng nhu cầu vận chuyển nhanh và đúng thời điểm, dù chưa công bố chi tiết các thị trường tiếp theo.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)