Schneider áp phụ phí mùa cao điểm sớm cho dịch vụ liên vận

Hãng vận tải Schneider National bắt đầu áp dụng phụ phí sớm cho dịch vụ liên vận, đồng thời đàm phán tương tự với khách hàng vận tải đường bộ.

Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II ngày 4/8, ông Jim Filter, Phó chủ tịch điều hành và Chủ tịch khối vận tải, cho biết Schneider đã triển khai phụ phí mùa cao điểm cho phần lớn khách hàng lớn trong mảng liên vận, sớm hơn 6 - 8 tuần so với thông lệ.

Song song, hãng cũng bắt đầu trao đổi với các khách hàng vận tải đường bộ về việc tăng chi phí vận chuyển trong thời gian tới.

Container của Schneider National trên một đoàn tàu đang di chuyển tại Merced, California, vào ngày 18/7 Ảnh: Trucking Dive

CEO Mark Rourke thừa nhận khó định lượng cụ thể mức độ "kéo hàng về sớm" (pull forward) của các doanh nghiệp trong quý II, nhưng hãng đã ghi nhận dấu hiệu từ một số khách hàng thực hiện chiến lược này. Theo báo cáo tài chính, doanh thu liên vận của Schneider (không tính phụ phí nhiên liệu) tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ sản lượng vận chuyển tăng tương ứng 5%.

Ông Filter nhận định nhu cầu là yếu tố chính kích hoạt sớm mùa cao điểm năm nay, dù hành vi của khách hàng còn khá phân mảnh. Động thái tăng phụ phí được hãng xem là biện pháp kiểm soát chi phí và điều phối vận hành, đảm bảo mạng lưới không bị quá tải bởi một số ít khách hàng lớn.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chi phí được phân bổ đúng nơi, đúng lúc, và không để một vài khách hàng làm gián đoạn toàn bộ hệ thống", ông Filter nói.

Cùng xu hướng, J.B. Hunt, một tên tuổi lớn khác trong lĩnh vực vận tải liên vận cũng bắt đầu áp dụng phụ phí sớm trong năm nay nhằm ứng phó với nhu cầu tăng và biến động thị trường.

Theo chuyên gia Dean Croke của DAT Freight & Analytics, từ tháng 9 năm ngoái, nhiều nhà nhập khẩu đã chủ động dồn hàng về sớm, dẫn đến sản lượng cao bất thường trong những tháng đầu năm. Do đó, phần còn lại của năm 2025 được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu và chính sách thuế thay đổi liên tục, việc các hãng vận tải như Schneider chủ động áp phụ phí sớm và phân bổ nguồn lực hợp lý được xem là cách thích nghi linh hoạt với biến động chuỗi cung ứng.

Ngọc Minh