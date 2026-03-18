Schmitz Cargobull ra mắt thùng nhôm mới cho moóc ben

ĐứcThùng xe S.KI AK Light được thiết kế lại với độ chắc chắn, tuổi thọ cao và bảo trì dễ dàng hơn cho các nhiệm vụ vận chuyển đòi hỏi khắt khe.

Schmitz Cargobull vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của thùng nhôm dành cho moóc ben bán rơ-moóc S.KI AK Light. Doanh nghiệp tập trung cải thiện độ bền và đơn giản hóa bảo trì, đồng thời vẫn giữ trọng lượng nhẹ cho phương tiện.

Thiết kế mới tăng cường độ ổn định của thùng xe thông qua kết nối sàn chắc chắn hơn, đai trên được cải tiến và bề mặt tiếp xúc của mái trượt rộng hơn. Những thay đổi này giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm khoảng cách giữa các lần bảo dưỡng.

Moóc ben S.KI AK Light với thùng nhôm cải tiến của Schmitz Cargobull, được thiết kế nhằm tăng độ bền, kéo dài tuổi thọ và tối ưu hiệu quả vận chuyển vật liệu rời trong các lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp. Ảnh: Schmitz Cargobull

Các khu vực chịu mài mòn lớn, đặc biệt là phần phía sau thùng, cũng được gia cố nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành lâu dài trong điều kiện vận tải khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn được cải thiện về khả năng bảo trì. Bề mặt bên ngoài được thiết kế trơn nhằm hạn chế bám bẩn, thành bên rộng hơn giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn, trong khi các rãnh mài mòn tích hợp trên sàn hỗ trợ kiểm tra tình trạng thùng xe nhanh chóng.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm nhiều tính năng như thanh chống chui gầm khí nén, mái trượt điện, hệ thống cân tải trọng tích hợp trên xe và các hệ thống hỗ trợ vận hành khác nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Schmitz Cargobull là nhà sản xuất rơ-moóc hàng đầu châu Âu, có trụ sở tại Đức. Công ty cung cấp các giải pháp vận tải cho nhiều lĩnh vực như logistics, xây dựng, nông nghiệp và chuỗi lạnh, với mạng lưới sản xuất và dịch vụ rộng khắp châu Âu.

Hải My (Theo FleetOwner)