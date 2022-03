Scheffler vô địch Dell Match Play, lên số một thế giới

Scottie Scheffler ẵm 2,1 triệu USD cho chức vô địch Dell Match Play thuộc PGA Tour sau khi hạ Dustin Johnson ở bán kết, thắng Kevin Kisner ở chung kết ngày 27/3.

Giải diễn ra tại Austin Country Club, Texas theo thể thức đấu hố với quỹ thưởng 12 triệu USD.

Scheffler áp đảo cả hai trận cuối, thắng Johnson 3 up, Kisner 4 up.

Khi đụng Johnson, anh dẫn từ đầu đến cuối, có lúc đến 5up, dứt điểm bằng cú gạt birdie hơn 2,4 mét tại hố 17. Với Kisner, Scheffler hoà hố đầu, dẫn từ hố 2 đến hố 15, nơi anh chốt phần thắng 4 up. Ở hố kết trận, Scheffler phát 365 yard, hơn đối thủ đến 26 yard. Cả hai cùng par sau hai putt. Cả trận, Kisner không có hố thắng. Anh được 1,32 triệu USD khi về nhì.

"Tôi không theo kịp. Cậu ấy thật xuất sắc", Kisner khen đối thủ. Bằng chứng cho lời khen này tại hố 12, khi Scheffler chip vào bẫy cát nhưng từ đó vẫn đưa bóng vào thẳng hố để lấy birdie.

Scheffler chip từ bẫy cát ghi birdie

Từ năm khai trương 1999 đến nay, chỉ Scheffler và Kisner đạt thành tích "á quân kỳ trước, vô địch kỳ sau". Kisner đứng nhì năm 2018, về nhất 2019, trong khi Scheffler thua Billy Horschel ở chung kết năm trước. Kỳ vừa rồi, Scheffler hạ Horschel ở vòng 1/8.

Trong trận tranh giải ba, Johnson thua Corey Conners 3 up. Johnson nhận 685.000 USD, Conners lĩnh 852.000 USD.

"Tôi chưa từng mơ danh hiệu này", Scheffler phát biểu rồi bật khóc trong lễ nhận thưởng. Anh vừa trở thành nhà vô địch trẻ nhất 23 năm lịch sử giải - 25 tuổi chín tháng sáu ngày.

Với thành quả này, Scheffler lần đầu lên ngôi số một thế giới, kết thúc chuỗi 36 tuần giữ đỉnh của Jon Rahm.

Scheffler mừng cup vô địch Dell Match Play ngày 27/3. Ảnh: AP

Dell Match Play quy tụ top 64 thế giới. Để tranh ngôi vô địch, đấu thủ phải qua tổng cộng bảy trận. Kỳ vừa rồi, Scheffler thắng sáu, thua một.

Trong đấu hố cá nhân, hai đấu thủ so tài từng hố, dự kiến qua 18 hố. Thắng hố được 1 up. Trận đấu kết thúc khi số up lớn hơn số hố còn lại. Kết quả biểu thị bằng số up đứng trước.

Scheffler đấu chuyên nghiệp từ 2018, đến nay đoạt ba chức vô địch qua 75 giải PGA Tour. Cả ba thắng lợi diễn ra trong sáu tuần - Phoenix Open hôm 13/2, Arnold Palmer Invitational ngày 6/3 và Dell Match Play hôm qua.

Quốc Huy