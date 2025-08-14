SCG tăng cường công nghệ nhằm đáp ứng quy định dán nhãn năng lượng

SCG triển khai chứng nhận EPD theo chuẩn xanh quốc tế, cải tiến quy trình sản xuất, giảm phát thải và nâng chất lượng xi măng, hướng tới mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu Netzero vào năm 2050, Việt Nam đang thúc đẩy "xanh hóa" vật liệu xây dựng. Từ ngày 1/1/2026, các vật liệu thuộc danh mục quy định phải dán nhãn năng lượng trước khi lưu hành. Quy định đòi hỏi doanh nghiệp vừa phải đạt chuẩn kỹ thuật, mà còn cần đầu tư công nghệ, minh bạch hóa dữ liệu môi trường.

Nắm bắt xu hướng này, SCG Việt Nam đã triển khai lộ trình chuẩn hóa thông tin môi trường cho sản phẩm, lấy phát triển bền vững làm định hướng chiến lược. Doanh nghiệp xây dựng danh mục xi măng đạt chứng nhận EPD (Environmental Product Declaration) theo chuẩn quốc tế. Hiện 19 dòng xi măng chủ lực của SCG tại Việt Nam đã được cấp chứng chỉ EPD quốc tế - chiếm hơn một nửa trong tổng 36 sản phẩm đạt chuẩn EPD toàn tập đoàn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các chứng nhận này thể hiện cam kết đồng hành ngành xây dựng Việt Nam hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Nhà máy sản xuất xi măng của SCG tại Việt Nam. Ảnh: SCG

Chứng nhận EPD (Environmental Product Declaration) là tiêu chuẩn quốc tế đánh giá tác động môi trường của sản phẩm dựa trên phương pháp đánh giá vòng đời (LCA), từ khai thác nguyên liệu, sản xuất, sử dụng, đến thải bỏ. Dữ liệu của EPD được bên thứ ba xác minh, đảm bảo minh bạch và chính xác. Nhờ đó, vật liệu đạt chứng nhận EPD giúp công trình ghi điểm trong các hệ thống chứng nhận xanh như LEED hay BREEAM.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế EPD, SCG Việt Nam đã triển khai loạt cải tiến trong toàn bộ chuỗi sản xuất, hướng đến giảm phát thải thực chất và minh bạch hóa vòng đời sản phẩm. Từ năm 2014, đơn vị đã áp dụng hệ thống thu hồi nhiệt thải tại tất cả nhà máy, tái sử dụng khoảng 30% nhiệt lượng để phát điện, tiết kiệm 60 triệu kWh điện một năm - tương đương 33.807 tấn CO2. Doanh nghiệp cũng thay thế 30% nhiên liệu than đá bằng sinh khối tái tạo, giúp cắt giảm 90.000 tấn than và khoảng 157.715 tấn CO2 mỗi năm. Song song, SCG tối ưu phối trộn nguyên liệu và sử dụng vật liệu phát thải thấp hơn, giảm thêm 141.575 tấn CO2 mỗi năm. Tổng cộng, các giải pháp này giúp đơn vị cắt giảm tới 20% lượng phát thải carbon so với sản xuất xi măng thông thường.

Nhiều dự án dân dụng và hạ tầng tại Việt Nam ưu tiên lựa chọn xi măng của doanh nghiệp. Ảnh: SCG

Bên cạnh yếu tố môi trường, xi măng SCG còn được đánh giá cao về chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM và BSEN, mở rộng khả năng xuất khẩu. Dòng SCG Low Carbon ứng dụng công nghệ SCG Nano độc quyền, giúp lấp đầy khe hở trong bê tông, hạn chế xâm nhập của nước bẩn và ẩm mốc. Sản phẩm đạt cường độ nén vượt 45% so với tiêu chuẩn TCVN 6260:2020, và giảm đến 20% phát thải CO2 nhờ quy trình sản xuất xanh.

Xi măng Sông Gianh của SCG có cường độ cao, phù hợp cho cả công trình dân dụng và công nghiệp, được sản xuất bằng công nghệ từ Cộng hòa Liên bang Đức, đảm bảo độ bền lâu dài.

Đối với các dự án yêu cầu tiến độ nhanh, liên tục và ổn định như nhà máy, khu công nghiệp hoặc kết cấu kỹ thuật phức tạp, xi măng công nghiệp SCG phát huy tối đa hiệu suất và chất lượng đồng đều. Bên cạnh đó, các dòng xi măng rời và thủy lực của SCG như PCB50 - Bulk, PCB40 CLC - Bulk, và Hydraulic (PCC) EXP mang lại hiệu quả cao cho các dự án quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật hoặc công trình tiếp xúc với nước.

Minh Tuấn, đại lý phân phối vật liệu xây dựng với 15 năm kinh nghiệm tại khu vực Quảng Trị cho biết, là người trẻ quan tâm đến môi trường, bạn đánh giá cao xi măng SCG nhờ sự đảm bảo về chất lượng, thành phần đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khí thải. "Đây cũng là lý do tôi luôn giới thiệu sản phẩm đến các đội thầu trong quá trình thi công trong nhiều năm qua", Tuấn nói.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sự chủ động là chiến lược kinh doanh thông minh, giúp đóng góp thiết thực cho mục tiêu quốc gia về giảm phát thải, phát triển bền vững và nâng tầm chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

(Nguồn: SCG)