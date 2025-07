SCG đồng hành tỉnh Saraburi tái sinh rác thải thành nhiên liệu

SCG tái sinh rác thải thành nhiên liệu trong nhà máy xi măng, đồng hành chính quyền tỉnh Saraburi (Thái Lan) hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và "Thành phố Carbon thấp" đầu tiên.

Các nhà máy của đơn vị tại Saraburi đã thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch bằng chất thải rắn tái chế (RDF) và nhiên liệu sinh khối (biomass). Kết quả, mỗi năm khoảng 641.000 tấn sinh khối được sử dụng, giúp tránh phát thải tới 774.600 tấn CO2. Bên cạnh đó, 261.000 tấn RDF cũng được đốt thay nhiên liệu truyền thống, tương đương giảm thêm 381.000 tấn CO2.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sự chuyển dịch này giúp giảm gánh nặng môi trường, góp phần đáng kể vào mục tiêu trung hòa carbon của tỉnh và ngành công nghiệp xi măng. Đây cũng là kết quả nổi bật trong chiến lược ESG 4 Plus của SCG. Chiến lược này tập trung vào năm trụ cột: hướng đến phát thải ròng bằng không (Set Net Zero), phát triển xanh (Go Green), giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality), thúc đẩy hợp tác (Embrace Collaboration) và đảm bảo minh bạch, công bằng trong mọi hoạt động (Fairness and Transparency in all operations).

Nhà máy xi măng của doanh nghiệp tại tỉnh Saraburi, Thái Lan. Ảnh: SCG

Tỉnh Saraburi nằm ở miền Trung Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 100 km về phía đông bắc. Địa phương được xem là trung tâm công nghiệp xi măng với công suất chiếm khoảng 80% toàn quốc. Do mức độ tập trung sản xuất cao, Saraburi phát sinh lượng khí thải lớn. Theo số liệu năm 2019, tổng phát thải khí nhà kính tại địa phương này đạt 22,1 triệu tấn CO2, trong đó, phần lớn đến từ lĩnh vực quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm (IPPU), chiếm hơn 67%. Tiếp đến là năng lượng, giao thông vận tải và nông nghiệp, rác thải.

Trong bối cảnh Thái Lan cam kết giảm 40% phát thải vào năm 2030 và đạt trung hòa carbon vào năm 2050, các địa phương có quy mô phát thải lớn như Saraburi đóng vai trò quan trọng. Chính quyền tỉnh đã đặt mục tiêu cắt giảm 5 triệu tấn CO2 vào năm 2027. Trong đó, 3,5 triệu tấn đến từ lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm xanh, 1,47 triệu tấn từ năng lượng và 0,01 triệu tấn tại mỗi lĩnh vực nông nghiệp và chất thải.

Để hiện thực hóa mục tiêu, địa phương xây dựng mô hình thí điểm (sandbox) "Thành phố Carbon thấp" với 5+1 trụ cột, phối hợp thực hiện giữa chính quyền, khu vực tư nhân, Hiệp hội Các nhà sản xuất xi măng Thái Lan (TCMA) và cộng đồng địa phương. Trụ cột chính là chuyển đổi rác thải thành nguyên liệu đầu vào hoặc năng lượng thay thế. Việc tận dụng rác thải theo hướng này giảm gánh nặng cho môi trường, hỗ trợ phát triển nền kinh tế tuần hoàn, hướng đến mô hình sản xuất bền vững.

Mô hình thành phố Carbon thấp Saraburi và giải pháp tái sinh rác được SCG giới thiệu tại "Diễn đàn Thương mại Xanh 2025". Ảnh: SCG

Giải pháp tái sinh rác thải góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại "Thành phố Carbon thấp Saraburi" được SCG giới thiệu tại "Diễn đàn Thương mại Xanh 2025" do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp UBND TP HCM tổ chức.

Đây là ví dụ tiêu biểu trong việc hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn thông qua chiến lược ESG 4 Plus. Tại Việt Nam, SCG đang tích cực hợp tác với cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các bên liên quan nhằm phát triển vòng đời mới cho rác thải. Tập đoàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác công - tư với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các doanh nghiệp như Dow Vietnam, Unilever Vietnam. Mục tiêu là xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa.

Trong ba năm liên tiếp (2022, 2023 và 2024), SCG tham gia Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường - nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì. Thông qua đó, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn (NAPCE).

Tại địa phương, SCG tích cực hợp tác với chính quyền TP Vũng Tàu (cũ) và các đơn vị liên quan triển khai các dự án phân loại rác tại nguồn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải, thúc đẩy thói quen tiêu dùng bền vững trong cộng đồng. Tập đoàn cũng thường xuyên công bố báo cáo bền vững, đánh giá vòng đời sản phẩm và triển khai mô hình quản lý rác tại nguồn.

Ngoài các sáng kiến môi trường, các đơn vị thành viên của SCG tại Việt Nam cũng đang đẩy mạnh sản xuất xanh, thông qua việc ứng dụng năng lượng tái tạo và công nghệ bền vững. Nhiều nhà máy chuyển sang sử dụng sinh khối (biomass), lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt thải, hệ thống điện mặt trời mái nhà (solar roof) nhằm giảm phát thải carbon. Tập đoàn cũng phát triển loạt sản phẩm xanh như xi măng low carbon, bao bì thân thiện môi trường và ống nhựa bền vững.

Theo đại diện SCG, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu Net Zero. SCG mong muốn trở thành đối tác lâu dài, không chỉ cung cấp sản phẩm xanh mà còn cùng kiến tạo các mô hình và giải pháp thực tiễn cho cộng đồng và nền kinh tế.

Hoàng Đan