SCC nhận giải 'Doanh nghiệp được yêu thích 2025'

SCC được vinh danh nhờ môi trường làm việc tích cực, chiến lược phát triển bền vững, chú trọng con người và sáng tạo, cùng những đóng góp nổi bật cho ngành hàng tiêu dùng Việt.

Chương trình "Doanh nghiệp yêu thích - Enterprise of Choice 2025" do CareerViet tổ chức, tại TP HCM ngày 9/10. Sự kiện diễn ra thường niên, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc và thương hiệu tuyển dụng được ứng viên đánh giá cao.

Năm nay, SCC được vinh doanh ở nhiều hạng mục như: Top 18 Doanh nghiệp được yêu thích (khối doanh nghiệp vừa), Top 1 ngành sản xuất và Top 11 Doanh nghiệp mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng. Ảnh: SCC

Bà Trần Ngô Ngọc Hà, Phó tổng giám đốc SCC, cho biết giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ trong việc lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và khuyến khích sáng tạo. Việc được vinh danh cũng thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng đối với định hướng phát triển bền vững mà công ty theo đuổi, đặt con người và khách hàng ở vị trí trọng tâm trong mọi hoạt động.

Danh hiệu "Doanh nghiệp được yêu thích" là kết quả của quá trình bình chọn rộng rãi, thể hiện mức độ hài lòng, gắn bó của người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ và giá trị văn hóa mà doanh nghiệp tạo dựng. Bà Hà nhận định năm nay vẫn là giai đoạn nhiều thách thức, song chính điều đó đã thúc đẩy SCC đẩy mạnh đổi mới và thích ứng linh hoạt hơn.

"Để duy trì niềm tin của khách hàng trong bối cảnh biến động, chúng tôi phải liên tục cải tiến, mang đến những giá trị mới, phù hợp với nhu cầu của thị trường," bà Hà nói.

Nhân sự công ty tại lễ trao giải. Ảnh: SCC

Cụ thể, trong năm qua, SCC đã triển khai nhiều sáng kiến trọng điểm như chuyển đổi số toàn diện, phát triển mạnh kênh thương mại điện tử, đồng thời thực hiện nhiều chương trình kết nối cộng đồng gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. Những bước đi này góp phần nâng cao hiệu quả tương tác với khách hàng, củng cố trải nghiệm thương hiệu và đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp có chỉ số cảm xúc tích cực hàng đầu ngành hàng tiêu dùng.

Song song đó, đơn vị chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo, chính sách phúc lợi linh hoạt và môi trường làm việc sáng tạo. Doanh nghiệp định hướng xây dựng "môi trường hạnh phúc", nơi mỗi nhân viên được lắng nghe, tôn trọng và có cơ hội phát triển bản thân. Triết lý "lấy con người làm gốc" đã trở thành nền tảng giúp SCC duy trì sự gắn kết nội bộ và phát triển bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, trước khi được vinh danh trong chương trình của CareerViet, đơn vị có nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam", khẳng định uy tín trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và nước hoa. Việc được lựa chọn vào chương trình Thương hiệu Quốc gia là sự ghi nhận từ cơ quan quản lý, còn là biểu tượng cho năng lực đổi mới sáng tạo và cam kết vì cộng đồng của doanh nghiệp Việt.

Đại diện công ty tại Lễ công bố sản phẩm đạt Danh hiệu Quốc gia 2024. Ảnh: SCC

Ngoài phát triển thị trường nội địa, còn mở rộng hoạt động ra quốc tế, đưa thương hiệu mỹ phẩm Việt tiếp cận nhiều thị trường mới. Sau gần nửa thế kỷ phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, gồm nước hoa, mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc và các dòng sản phẩm thiên nhiên mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Mỗi sản phẩm được phát triển với sự chú trọng đến thiết kế và triết lý sáng tạo mang giá trị nhân văn. Hiện, sản phẩm của SCC đã có mặt tại nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia và một số nước châu Âu, nhận được sự đánh giá tích cực về chất lượng và nét khác biệt.

Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường quốc tế, doanh nghiệp tập trung đầu tư vào nghiên cứu - phát triển (R&D), hợp tác với chuyên gia hương liệu nước ngoài, nâng cấp dây chuyền sản xuất đạt chuẩn ISO 9001 và GMP ASEAN. Song song đó, SCC chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, sử dụng nguyên liệu và bao bì thân thiện môi trường nhằm hướng đến phát triển bền vững.

Theo định hướng đến năm 2030, SCC đặt mục tiêu đưa doanh thu xuất khẩu chiếm 20-25%, mở rộng mạng lưới phân phối tại khu vực Đông Nam Á và thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu. Bên cạnh chiến lược kinh doanh, công ty cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc gắn kết và chuyên nghiệp. Doanh nghiệp tập trung phát triển năng lực cá nhân, thiết lập lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, triển khai các chính sách phúc lợi linh hoạt, giúp người lao động gắn bó và phát huy năng lực trong từng giai đoạn phát triển.

Bà Trần Ngô Ngọc Hà, cho biết doanh nghiệp xem người lao động là tài sản quý giá nhất và đang hướng tới mô hình "Doanh nghiệp hạnh phúc", nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, phát triển toàn diện và gắn bó lâu dài. Bên cạnh đó, SCC xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần "Break the limit" - vượt qua giới hạn để đổi mới và không ngừng tiến bộ. Theo bà Hà, đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là định hướng hành động xuyên suốt của toàn hệ thống, khuyến khích đội ngũ kiên trì, sáng tạo và khác biệt trong tư duy cũng như cách làm việc.

Tinh thần ấy được lan tỏa trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ đào tạo nhân sự, phát triển công nghệ đến việc lắng nghe và phục vụ khách hàng. Mỗi thành viên SCC được khuyến khích chủ động học hỏi, dám nghĩ, dám làm và cùng nhau kiến tạo giá trị mới cho tổ chức.

Hoàng Đan