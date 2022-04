SCB vào Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả kinh doanh giúp SCB được vinh danh là doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc năm 2022.

Chương trình đánh giá FAST 500 được Vietnam Report tổ chức thường niên từ năm 2011, được xây dựng trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ về kết quả đạt được, đại diện Ngân hàng Sài Gòn (SCB) cho biết, giải thưởng góp phần khẳng định vị thế của ngân hàng này trong cộng đồng doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. "SCB đã có một năm kinh doanh ổn định, bền vững, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước", đại diện SCB chia sẻ.

Nhà băng này cũng có mặt trong danh sách Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022.

Đại diện SCB nhận giải Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022. Ảnh: SCB

Năm 2021, dù đối mặt nhiều thách thức, SCB vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với mục tiêu trọng tâm là tái cơ cấu hiệu quả. Ngân hàng cũng triển khai các mô hình kinh doanh mới cùng hệ thống sản phẩm dịch vụ đa tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh đó, SCB không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu suất nguồn nhân lực, tối ưu hiệu quả nguồn vốn và tăng cường quản lý rủi ro.

Lợi nhuận trước thuế ngân hàng năm 2021 đạt 1.377 tỷ đồng. Nhà băng cũng đã tiến hành tăng vốn điều lệ thành công từ 15.231 tỷ đồng lên 20.020 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần của SCB tăng trưởng 163% trong năm 2021. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư... đóng góp 36% vào tổng thu nhập hoạt động.

Bên cạnh kinh doanh, ngân hàng này còn đặt mục tiêu dài hạn về việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị vận hành tổ chức, theo định hướng ngân hàng bán lẻ, đa năng và hiện đại, trong đó, khách hàng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

SCB đang triển khai dự án "Đánh giá chênh lệch và xây dựng lộ trình triển khai tuân thủ Basel II" với đối tác KPMG nhằm hoàn thiện và nâng cấp khung quản lý rủi ro với mục tiêu tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và quản lý hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế Basel.

Trước đó, SCB cũng nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, như: giải thưởng "Fast Enterprise Award" (Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh); Danh hiệu "Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP HCM năm 2021"; giải thưởng "Best Banking Technology Vietnam 2021" (Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021). Bên cạnh đó còn có giải thưởng "Best CSR Bank Vietnam 2021" (Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021); giải thưởng "Best Commercial Bank Vietnam 2021" (Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2021); giải thưởng "Straight Through Processing Award 2020 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020"; giải thưởng "Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021"...

An Nhiên