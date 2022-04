SCB triển khai áp dụng hoá đơn điện tử

Giải pháp hoá đơn điện tử do SCB xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tuân thủ quy định về chuẩn dữ liệu mới.

Với đặc thù ngành ngân hàng phải sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, SCB đã chủ động triển khai áp dụng hoá đơn điện tử từ ngày 1/8/2018 nhằm mang lại tiện ích tối ưu cho khách hàng khi giao dịch với ngân hàng. Năm 2022, SCB tiếp tục là một trong các ngân hàng tiên phong hoàn thành mục tiêu chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử trước ngày 31/3 theo Nghị định của Chính phủ(nằm trong giai đoạn 1 của lộ trình triển khai hoá đơn điện tử theo chủ trương của Chính phủ).

Giải pháp hoá đơn điện tử do SCB xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại của ngân hàng; đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về chuẩn dữ liệu mới được Tổng Cục thuế quy định. "Hoá đơn điện tử SCB mang đến cho khách hàng vừa đảm bảo tính pháp lý vừa an toàn, bảo mật lại đơn giản hóa trong công tác đối chiếu số liệu, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, góp phần giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả", đại diện SCB chia sẻ.

Khách hàng tới giao dịch tại SCB. Ảnh: SCB

Ứng dụng hoá đơn điện tử cũng giúp Ngân hàng giảm thiểu các thao tác thủ công gây mất thời gian cho khách hàng, như: tìm kiếm lại hóa đơn, in hóa đơn ra giấy, trình ký trước khi giao hóa đơn cho khách hàng... Thêm vào đó, việc sử dụng hoá đơn điện tử cũng góp phần bảo vệ môi trường vì không phải sử dụng đến giấy in, mực in...

Ông Trương Khánh Hoàng, quyền Tổng Giám đốc SCB cho biết, hoá đơn điện tử sẽ nhanh chóng đưa vào sử dụng phổ biến bởi những lợi ích vượt trội mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân và cả các cơ quan quản lý nhà nước.

"Để chủ động trong việc quản lý, khách hàng nên chủ động tìm hiểu về những tiện ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử. Về phía SCB, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng khách hàng trong việc cung cấp các sản phẩm với nhiều tiện ích và mang lại lợi ích cao nhất", ông Hoàng nói.

SCB đã sẵn sàng vận hành chương trình hoá đơn điện tử mới và tài liệu hướng dẫn tra cứu hoá đơn điện tử dành cho khách hàng cũng được đăng tải trên cổng thông tin tra cứu hoá đơn điện tử. Theo đó, khách hàng có thể tra cứu và tải dữ liệu về hoá đơn điện tử, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng theo quy định.

Trong cuộc đua phát triển ngân hàng số hiện nay, các ngân hàng đều nỗ lực tiếp cận cũng như ứng dụng những công nghệ mới nhất. SCB sớm xác định công nghệ là trụ cột trong chiến lược phát triển, hướng đến các mục tiêu: tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động. Theo đó, nhàbăng này đã đầu tư mạnh cho hệ thống công nghệ thông tin, trong đó hệ thống quản trị dữ liệu luôn được đặt lên hàng đầu để thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu.

Theo quy định, thời hạn bắt buộc hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử là từ ngày 1/7/2022. Bộ Tài chính đã phê duyệt lộ trình triển khai hoá đơn điện tử theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 03/2022, áp dụng với 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Giai đoạn 2 triển khai từ tháng 4/2022 với 57 địa phương còn lại.

An Nhiên