SCB tích cực phát triển mô hình phúc lợi cho nhân viên

Các chính sách nhân sự của SCB được thiết kế nhằm tạo ra môi trường làm việc, phúc lợi toàn diện cho cán bộ nhân viên.

Những năm qua, SCB liên tục triển khai các dự án lớn về phát triển năng lực đội ngũ nhân sự như "SCB Next Gene", "Phát triển năng lực lãnh đạo Crestcom". Ngân hàng này hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc minh bạch, năng động, gắn kết và hạnh phúc cho gần 7.000 cán bộ nhân viên.

Cán bộ nhân viên SCB An Hội. Ảnh: SCB

Tạo điều kiện phát triển cho từng cán bộ nhân viên

Đối với SCB, con người là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa các chiến lược phát triển hướng đến ngân hàng hiện đại, chuẩn mực về dịch vụ, tối ưu về sản phẩm; trở thành sự lựa chọn tin cậy cho khách hàng, cổ đông và đối tác. SCB đầu tư nguồn lực để xây dựng kỹ năng và năng lực cho cán bộ nhân viên một cách chuyên nghiệp và bài bản.

Tiếp nối sự thành công của dự án "SCB Next Gene", "Phát triển năng lực lãnh đạo Crestcom", SCB triển khai "Chương trình quy hoạch nhân sự The S Factor 2021". Đây là chương trình tìm kiếm, bồi dưỡng và phát triển nhân tài trên toàn hệ thống. "The S Factor" giúp đào tạo cán bộ nhân viên tiềm năng hoàn thiện năng lực cá nhân, nghiệp vụ chuyên môn để tiến tới việc bổ nhiệm lên các vị trí cao hơn với đãi ngộ xứng đáng.

Bên cạnh đó, nâng cao trải nghiệm nhân viên cũng là một trong các ưu tiên tại SCB năm 2021. Hành trình của mỗi cán bộ nhân viên tại SCB được xác định và xây dựng chi tiết tới từng điểm chạm. Các giải pháp công nghệ hiện đại được ứng dụng để nhân viên được tham gia, được hỗ trợ và phản hồi về hành trình trải nghiệm của mình.

Cán bộ nhân viên SCB Bình Dương. Ảnh: SCB

Kiến tạo nơi làm việc phúc lợi - đãi ngộ tốt

Trong chính sách lương - thưởng, để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng, SCB xây dựng chính sách lương 3P dựa trên 3 yếu tố: Position - Vị trí công việc, Person - Năng lực cá nhân và Performance - Kết quả công việc. Việc lưởng thưởng cá nhân được ghi nhận và thực hiện tương xứng với năng lực và kết quả công việc.

Chương trình đánh giá KPIs, đánh giá hiệu quả công việc thường xuyên được cập nhật, nâng cấp và chuẩn hóa theo nhu cầu và định hướng kinh doanh. Việc truyền thông chi tiết và liên tục các chương trình này giúp cán bộ nhân viên định hướng rõ ràng mục tiêu kết quả làm việc cũng như lộ trình phát triển bản thân.

Về chế độ đãi ngộ, ngân hàng này ưu tiên dành những sản phẩm tốt cho cán bộ nhân viên, các chương trình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao thông qua gói Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn Bảo Long. Bên cạnh đó là các giải pháp tài chính cá nhân dành riêng cho cán bộ nhân viên. Hoạt động này không chỉ giúp cán bộ nhân viên trải nghiệm sản phẩm của ngân hàng mà còn tạo cơ hội để gia tăng tài sản và hoạch định tài chính cá nhân. Mới đây, SCB cũng triển khai "Quyền ưu đãi nhận chuyển nhượng cổ phần" cho những người làm việc từ một năm trở lên.

Cán bộ nhân viên SCB chia sẻ khoảnh khắc lạc quan giữa mùa dịch. Ảnh: SCB

Ngoài ra, SCB còn hướng tới việc cập nhật, nâng cấp, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức của chính sách phúc lợi. Với sự thành lập PFS Elite Club (của Khối Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cá nhân), Sparta Club (của Khối Doanh Nghiệp), những thành tích, đóng góp của đội ngũ kinh doanh luôn được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ này, cán bộ nhân viên sẽ nhận được các phúc lợi, ưu đãi tài chính – phi tài chính, các chương trình đào tạo cao cấp, lãnh đạo tập sự...

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn phức tạp, điều kiện làm việc an toàn trở thành tiên quyết đối với người lao động. Tại SCB, bên cạnh việc chủ động áp dụng các quy định và biện pháp phòng chống dịch theo chủ trương Nhà nước, ngân hàng c­òn nỗ lực đảm bảo công việc ổn định cho cán bộ nhân viên, xây dựng và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ phù hợp khi nhân viên liên quan đến nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid 19. Tại TP HCM, trước diễn biến phức tạp của đợt dịch lần 4, ngân hàng này đã lên kế hoạch, triển khai tiêm vaccine cho cán bộ nhân viên tuyến đầu và nỗ lực hỗ trợ 100% cán bộ nhân viên được tiêm phòng vaccine.

Theo ông Vũ Đức Hưng, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Quản trị Nguồn nhân lực của SCB, ngân hàng cam kết đầu tư nguồn lực lớn vào con người. "Mọi chính sách nhân sự được thiết kế để tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, phúc lợi đủ đầy, đem lại hạnh phúc và thịnh vượng cho cán bộ nhân viên. Chúng tôi cho rằng nhân viên hạnh phúc sẽ đem lại giá trị và sự hài lòng cho khách hàng – trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh tại SCB", vị này khẳng định.

An Nhiên