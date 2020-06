SCB tài trợ vốn cho dự án khu công nghiệp An Nhựt Tân

Theo đại diện SCB, đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Long An, được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển cho huyện Tân Trụ nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Đồng thời dự án mang đến cơ hội việc làm cho lực lượng lao động địa phương, nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa.

Vì vậy SCB đã tham gia dự án với vai trò tài trợ vốn, xem xét các phương án tài chính phê duyệt quyết định tín dụng. Ngân hàng cũng phối hợp với các nhà đầu tư, cùng các bên có liên quan thẩm định và hoàn thành báo cáo thẩm định, tiến hành các thủ tục phê duyệt cấp vốn đúng quy định.

"Điều này thể hiện rõ cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế hồi phục sau Covid-19 cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An", đại diện SCB chia sẻ.

Khu công nghiệp An Nhựt Tân nằm tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, có diện tích 119 ha, do Công ty TNHH An Nhựt Tân làm chủ đầu tư với tổng vốn 1.360 tỷ đồng.

Dự án xây dựng theo hướng khu công nghiệp và đô thị kiểu mới, xanh, sạch, bền vững, kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu hậu Covid-19, tạo việc làm, thúc đẩy đời sống kinh tế, thu hút đầu tư cho huyện Tân Trụ và toàn tỉnh.

