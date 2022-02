SCB nhận giải thưởng châu Á cho doanh nghiệp tăng trưởng nhanh

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) là ngân hàng Việt Nam duy nhất đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á 2021.

SCB là Ngân hàng duy nhất trong số 9 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh tại hạng mục "Fast Enterprise Award" (Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh) tại giải thưởng lần này. Giải thưởng được trao cho SCB vì trong năm qua đơn vị này đã đạt sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, lợi nhuận, quy mô, số lượng nhân viên, đồng thời có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Năm 2021, SCB duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với mục tiêu trọng tâm là tái cơ cấu hiệu quả. Đơn vị này cũng triển khai các mô hình kinh doanh mới cùng hệ thống sản phẩm dịch vụ đa tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng cũng liên tục áp dụng các biện pháp để cải thiện và tăng hiệu suất nguồn nhân lực, tối ưu nguồn vốn và tăng cường quản lý rủi ro.

Bà Đặng Thị Bảo Châu, Quyền Giám đốc Khối Doanh nghiệp, đại diện SCB nhận giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards 2021. Ảnh: SCB

Tính đến cuối năm 2021, SCB sở hữu tổng tài sản trên 703.155 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 20.000 tỷ đồng; đội ngũ nhân sự hơn 7.000 nhân viên với 239 điểm giao dịch tại 28 tỉnh, thành thuộc các vùng kinh tế trọng điểm.

Cũng trong năm vừa rồi, SCB đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, đóng góp hơn 270 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của các tổ chức, đơn vị cũng như các hoạt động thiện nguyện trên cả nước.

Trước đó, SCB cũng nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, như danh hiệu "Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP HCM 2021"; Giải thưởng "Best Banking Technology Vietnam 2021" (Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021); Giải thưởng "Best CSR Bank Vietnam 2021" (Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021); Giải thưởng "Best Commercial Bank Vietnam 2021" (Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2021); Giải thưởng "Straight Through Processing Award 2020 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020"; Giải thưởng "Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021"...

Bên cạnh SCB, Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc Châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA 2021) cũng được trao cho 64 doanh nghiệp và doanh nhân tại Việt Nam, dựa trên những thành tích nổi bật trong kinh doanh, vượt qua những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giải thưởng bao gồm các hạng mục: "Fast Enterprise Award" (Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh), "Corporate Excellence Award" (Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á), và "Inspirational Brand Award" (Thương hiệu truyền cảm hứng).

Hoài Phương