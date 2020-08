SCB nhận giải 'Ngân hàng có dịch vụ bảo hiểm liên kết tốt nhất năm'

SCB được đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác lâu dài với Manulife, thành tích trong mảng Bancassurance và kết quả kinh doanh năm 2019.

Tại lễ trao giải Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards lần thứ 5 diễn ra vào ngày 27/7, ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã được vinh danh ở hạng mục "Ngân hàng có dịch vụ bảo hiểm liên kết tốt nhất của năm - Bank Partner of The Year". Đây là giải thưởng uy tín được tổ chức hàng năm bởi Asia Advisors Network, Asia Insurance Review và LIMRA cùng đối tác chiến lược AIA. Chương trình vinh danh các công ty, cá nhân xuất sắc trong ngành tư vấn tài chính và bảo hiểm nhân thọ trên toàn châu Á. Giải năm nay có 250 đề cử đến từ 12 thị trường khác nhau của châu Á. Trong đó danh sách vào vòng chung kết có 62 ứng viên tranh cử ở 14 hạng mục.

Ban tổ chức Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards đánh giá cao SCB bởi thành tích ấn tượng trong mảng kinh doanh Bancassurance. Hội đồng gồm 30 thành viên là tổng giám đốc, giám đốc điều hành cấp cao, trưởng bộ phận và các chuyên gia trong ngành của châu Á. Chương trình xét chọn thông qua hai giai đoạn, được kiểm toán bởi công ty kiểm toán quốc tế EY.

Kết quả chung cuộc, SCB đã chứng minh năng lực dựa trên ba tiêu chí của giải thưởng gồm điểm khác biệt trong sự hợp tác của SCB và Manulife, thành tựu nổi bật chứng minh cho sự thành công của hợp tác Bancassurance và kết quả kinh doanh qua số liệu trong năm 2019.

Nhân viên SCB tư vấn các chương trình ưu đãi cho khách.

Đại diện ban tổ chức Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards cho biết ngân hàng có sự gắn bó lâu dài trong quan hệ hợp tác với Manulife Việt Nam. Năm 2019, hiệu suất tương đương phí bảo hiểm hàng năm (APE) của nhà băng đạt mức tăng đáng kể 71% so với năm trước, vượt quá 300% thỏa thuận. Quan hệ đối tác độc quyền này cũng giúp bảo vệ hơn 40.000 khách hàng của SCB, tăng 53% so với năm 2018.

Với sứ mệnh đặt khách hàng là trung tâm, SCB và Manulife Việt Nam đã triển khai nhiều hội thảo, khuyến mãi, hoạt động nhằm phục vụ, cải thiện trải nghiệm của khách. Theo đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm 2019 của nhà băng đạt kết quả vượt bậc, doanh số phí tăng trưởng 71% so với năm 2018. Thu nhập của mảng hoạt động này chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thu ngoài lãi của SCB.

Nhà băng còn tung ra nhiều sản phẩm bảo hiểm như Bảo hiểm ung thư toàn diện - Tâm an 360, Tâm an vạn phúc - Sung túc vui hè hay ưu đãi cho khách tham gia hợp đồng có phí bảo hiểm lớn. SCB còn áp dụng chiến lược sản phẩm trọn gói qua chương trình Tiết kiệm song hành - Bảo hiểm toàn tâm với lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao. Trong khi đó, sản phẩm Tâm an đầu tư của nhà băng lại giúp khách hàng tối đa hiệu quả sinh lời, đảm bảo khả năng tài chính trước những rủi ro khôn lường. Khách hàng có thể lựa chọn đến 6 quỹ đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia tư vấn tài chính, danh mục đa dạng từ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, tiền gửi có kỳ hạn và được miễn phí 5 lần chuyển đổi quỹ mỗi năm.

Ngoài ra, khách sẽ được bảo vệ tài chính trước rủi ro ốm đau hoặc tai nạn đến 85 tuổi, tận hưởng mọi yếu tố linh hoạt từ sản phẩm như chủ động lựa chọn phương thức đóng phí, đầu tư thêm bất kỳ lúc nào (lên đến 10 lần phí cơ bản), rút tiền (miễn phí), thay đổi kế hoạch bảo vệ, đầu tư tùy theo nhu cầu.

Thanh Di