SCB hợp tác chiến lược với TVFM

Hai bên ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau, khai thác các tiềm năng để tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh trên thị trường.

Ngày 9/3, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ sản phẩm.

Theo đó, trên nguyên tắc, SCB và TVFM cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau, đảm bảo cạnh tranh hiệu quả về chất lượng và chi phí. SCB là đối tác ưu tiên của TVFM trong việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong các giao dịch huy động vốn, thu xếp tài chính trong và ngoài nước, giao dịch đầu tư, hợp tác đầu tư... Đồng thời, SCB xem TVFM là đối tác ưu tiên trong việc thực hiện các nghiệp vụ đầu tư, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản cho SCB và khách hàng của SCB.

Ông Nguyễn Cửu Tính - Phó tổng giám đốc SCB (bên trái) và ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng giám đốc TVFM thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: SCB

Cùng ngày, TVFM cũng ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) hợp tác bán chéo đối với các sản phẩm truyền thống của TVFM bao gồm: sản phẩm Chứng chỉ quỹ đại chúng như Chứng chỉ quỹ mở đầu tư cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ mở đầu tư trái phiếu...; sản phẩm Ủy thác đầu tư bằng tiền mặt cho khách hàng ưu tiên/cao cấp.

Giai đoạn tiếp theo, các bên sẽ tiến đến phát triển các sản phẩm chuyên biệt phù hợp với định hướng kinh doanh của TVSI, SCB.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Tổng giám đốc của TVFM kỳ vọng, sự kiện hợp tác giữa TVFM với SCB, TVFM với TVSI sẽ tạo nên những sản phẩm tiên phong và ưu việt, là giải pháp tin cậy giúp các nhà đầu tư đạt được sự chủ động và độc lập về tài chính. "Với kinh nghiệm từ đội ngũ ban lãnh đạo đến toàn thể nhân viên, TVFM sẽ cùng SCB, TVSI nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng, đưa đến các gói tích lũy với lãi suất cao và hiệu quả vượt trội", ông Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ tại sự kiện hợp tác.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng giám đốc TVFM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SCB

Đại diện SCB, ông Nguyễn Cửu Tính - Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân SCB cho biết, thỏa thuận hợp tác giữa SCB và TVFM sẽ xây dựng những gói sản phẩm ưu việt cho nhà đầu tư, cũng như chuẩn hóa quy trình đầu tư của khách hàng. "Chúng tôi mong muốn đưa đến các gói tích lũy với lãi suất cao và hiệu quả vượt trội, tạo sự khác biệt trong sản phẩm và dịch vụ với mức sinh lời ổn định", đại diện SCB nói.

Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược thể hiện sự tin tưởng và mối quan hệ tốt đẹp giữa ba bên: SCB, TVFM và TVSI. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong định hướng hợp tác chặt chẽ và mở rộng hơn nữa với các đối tác trong và ngoài nước để cụ thể hóa chiến lược phát triển mạnh mẽ của cả ba bên.

Ông Nguyễn Cửu Tính - Phó tổng giám đốc SCB phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SCB

Năm 2021, dù đối mặt nhiều thách thức, SCB vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, với mục tiêu trọng tâm là tái cơ cấu hiệu quả; triển khai các mô hình kinh doanh mới cùng hệ thống sản phẩm dịch vụ đa tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu suất nguồn nhân lực, tối ưu hiệu quả nguồn vốn và tăng cường quản lý rủi ro.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của SCB đạt trên 703.155 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 20.020 tỷ đồng. Đội ngũ nhân sự hơn 7.000 người phục vụ khách hàng tại 239 điểm giao dịch phủ khắp 28 tỉnh, thành thuộc các vùng kinh tế trọng điểm.

Vừa qua, SCB được Asia Pacific Enterprise Awards 2021 vinh danh ở hạng mục Fast Enterprise Award (Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh). Năm 2021, SCB cũng nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như: danh hiệu "Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021"; giải thưởng "Best Banking Technology Vietnam 2021" (Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021); giải thưởng "Best CSR Bank Vietnam 2021" (Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021); giải thưởng "Best Commercial Bank Vietnam 2021" (Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2021); giải thưởng "Straight Through Processing Award 2020 - Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020"; giải thưởng "Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2021"...

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoạt động, cung cấp dịch vụ thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư bất động sản, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư. Các đối tác chiến lược của TVFM là những tổ chức tài chính uy tín tại Việt Nam như TVSI, SCB...các tổ chức lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và các định chế tài chính quốc tế.

TVFM chú trọng xây dựng, phát triển sản phẩm Quỹ đầu tư với mục tiêu bảo toàn vốn, tạo ra thu nhập ổn định phù hợp nhu cầu đầu tư của quỹ hưu trí và nhà đầu tư công chúng. Doanh nghiệp hướng đến top 5 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất Việt Nam.

Thành lập ngày 28/12/2006, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) có thế mạnh về nhân lực, công nghệ và nguồn vốn, chú trọng phát triển theo hướng kinh doanh mới nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính trọn gói, dịch vụ môi giới chú trọng tới khách hàng. Từ vốn điều lệ ban đầu 55 tỷ đồng, sau 4 lần tăng vốn, đến tháng 7/2021 TVSI đã đạt vốn điều lệ 2.639 tỷ đồng. TVSI cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ, tập khách hàng đa dạng.

An Nhiên