SCB giảm 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài

Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB trên toàn quốc chương trình "Chuyển tiền nhanh - Ưu đãi lớn" được giảm 50% phí.

Chương trình áp dụng cho khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài với đa dạng mục đích: trợ cấp thân nhân, định cư, du học, chuyển thu nhập hợp pháp... Qua đây, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) muốn chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn.

Cụ thể, khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB trên toàn quốc trong thời gian triển khai chương trình sẽ được giảm 50% phí. Chương trình không giới hạn giá trị giao dịch tối thiểu và số lần hưởng ưu đãi.

Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh SCB.

Điểm nổi bật của dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại SCB là hạn mức chuyển tiền cao, linh hoạt; thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng. Người được chuyển có thể nhận tiền trong 24 giờ. Nhà băng cũng chuyển đa dạng các loại ngoại tệ...

Tháng 10, SCB lần thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng "Ngân hàng có chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2020" qua hệ thống toàn cầu của The Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Ngân hàng đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng uy tín này như: tốc độ xử lý, mức độ tuân thủ quy trình, mức độ đảm bảo giao dịch được xử lý an toàn và thông suốt, hạn chế tối đa mọi rủi ro, chậm trễ trong quá trình xử lý giao dịch quốc tế...

Giao dịch viên tư vấn cho khách hàng.

Tỷ lệ điện đạt chuẩn và tỷ lệ phát sinh tra soát là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng xử lý điện thanh toán tự động của các ngân hàng. Với tỷ lệ điện đạt chuẩn cao và tỷ lệ phát sinh tra soát thấp, khách hàng của SCB có thể yên tâm về việc các giao dịch thanh toán quốc tế qua hệ thống được phục vụ một cách nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu rủi ro.

SCB có mạng lưới hoạt động gồm 239 điểm giao dịch, phủ rộng khắp 28 tỉnh, thành trong cả nước và có quan hệ đại lý với gần 400 ngân hàng trên toàn thế giới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại www.scb.com.vn. Khách hàng cũng có thể liên hệ hotline 1900 6538 - 1800 5454 38 hoặc đến đơn vị SCB gần nhất để được tư vấn về các sản phẩm dịch vụ, chương trình ưu đãi.

An Nhiên

Ảnh: SCB