SCB được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt, duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định giai đoạn 2014 - 2020.

Ngoài có trong bảng xếp hạng top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhất Việt Nam 2021 (FAST500), SCB còn được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2021 (Top 50 Vietnam Best Growth).

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng về tốc độ tăng trưởng doanh thu và hiệu quả kinh doanh dù trải qua thời gian biến động vì Covid-19.

Đại diện SCB nhận giải Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2021. Ảnh: SCB

Theo báo cáo từ ngân hàng, dù bị ảnh hưởng vì đại dịch, SCB vẫn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan. Lợi nhuận trước thuế trong quý I/2021 đạt 266,82 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh tiền tệ.

Tính đến ngày 31/3, quy mô tài sản của SCB đạt 660.580 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, duy trì vị thế top 5 trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, SCB đặt mục tiêu dài hạn về việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị vận hành tổ chức, theo định hướng ngân hàng bán lẻ, đa năng và hiện đại. Trong đó, khách hàng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Năm 2020, SCB đã ký hợp tác "Chiến lược chuyển đổi và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2030" với McKinsey Company Vietnam. Đây là chiến lược quan trọng, giúp ngân hàng tìm kiếm những giải pháp để tối ưu hóa nguồn lực, phát huy những lợi thế cạnh tranh và tận dụng tốt cơ hội thị trường.

SCB được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận như 4 năm liên tiếp nằm trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam; giải thưởng Ngân hàng có dịch vụ bảo hiểm liên kết tốt nhất của năm - Bank Partner of The Year 2020 do Asia Advisors Network, Asia Insurance Review và LIMRA trao tặng; top 10 Ngân hàng Việt có môi trường làm việc tốt nhất; liên tục nhận chứng chỉ PCI DSS phiên bản 3.2.1 về an ninh, bảo mật thẻ; danh hiệu "Top 50 Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn.

Bên cạnh đó là các giải thưởng "Leadership in Payment Volume Growth 2020 - Ngân hàng có Doanh số giao dịch tăng trưởng tốt nhất năm 2020" do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng; danh hiệu "Ngân hàng có ứng dụng tiết kiệm di động sáng tạo nhất" do Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng; giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất" do tạp chí World Finance trao tặng; Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2020 do tạp chí The European trao tặng...

Chương trình đánh giá FAST 500 được Vietnam Report tổ chức thường niên từ năm 2011. Thứ hạng của doanh nghiệp được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) là Bảng xếp hạng được Vietnam Report công bố từ năm 2015, nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt và bền vững, đồng thời duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định trong suốt giai đoạn 2014 - 2020. Các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông... cũng là yếu tố để xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành.

An Nhiên