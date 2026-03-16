SCB chuẩn bị đấu giá nhà đất, quần áo liên quan bà Trương Mỹ Lan

SCB đang tìm đơn vị tư vấn đấu thầu để xử lý 12 loại tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan như bất động sản, ôtô, quần áo, túi xách…

Trong thông báo trên website ngày 16/3, Ngân hàng cổ phần Sài Gòn (SCB) cho biết "đã sẵn sàng nguồn lực cho công tác xử lý tài sản" trong vụ án bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trong đợt đầu tiên này, SCB xử lý 8 mã tài sản (tương ứng 12 tài sản bảo đảm) đã hoàn thiện cơ sở pháp lý để định giá, đấu giá. Những tài sản này được tòa án giao cho ngân hàng xử lý theo hợp đồng thế chấp đã ký.

Danh mục có nhiều bất động sản như văn phòng làm việc, nhà máy, nhà kho, đất nền... tại TP HCM và Tây Ninh (trước đây là Long An). Danh mục còn có xe con, xe tải, hệ thống máy móc thiết bị; hơn 8.500 sản phẩm tiêu dùng như quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang của Công ty Sài Gòn Galleria và hơn 370.000 mặt hàng tồn kho của Công ty Eurasia Concept.

SCB cho biết sẽ chia việc xử lý tài sản thành hai giai đoạn để đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng quy định. Đầu tiên, ngân hàng chọn đơn vị tư vấn đấu thầu để hỗ trợ khảo sát, xây dựng tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Giai đoạn sau, ngân hàng chọn đơn vị xử lý tài sản có năng lực định giá và tổ chức đấu giá công khai.

Năm ngoái, SCB đã rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản như bản án đã tuyên. Việc xử lý các tài sản được thực hiện dưới sự giám sát của VKSND Tối cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) và cơ quan thi hành án, để đảm bảo hiệu quả thu hồi tốt nhất.

"Khối lượng công việc triển khai rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, SCB cam kết triển khai các bước thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật nhằm thu hồi tối đa nghĩa vụ bồi hoàn của các bên theo bản án đã có hiệu lực pháp luật", thông báo ngày 16/3 của SCB viết.

Trong phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2024, bà Trương Mỹ Lan từng đề nghị giải tỏa kê biên nhiều tài sản như nhà đất 24 Lê Lợi (quận 1 cũ), 21 Trần Cao Vân (quận 3 cũ), 19-25 Nguyễn Huệ (quận 1), 9 bất động sản là trụ sở của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một chiếc du thuyền... do không thuộc sở hữu của mình. Song, tòa xác định bản chất những tài sản này là của bà Lan nên tiếp tục kê biên để thi hành nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án.

Đầu năm nay, Thi hành án dân sự TP HCM đã bán đấu giá du thuyền The Reverie Saigon của bà Lan với mức khởi điểm 52,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hai lần rao bán không có người mua, mức khởi điểm được điều chỉnh xuống còn 46,8 tỷ đồng.

Phương Đông