Sawaco thay đổi đơn vị quản lý cấp nước tại Hóc Môn

Công ty Nước ngầm Sài Gòn phụ trách phân phối nước sạch, quản lý mạng lưới tại Hóc Môn từ ngày 1/1/2024, thay thế đơn vị trước đó là Cấp nước Trung An.

Thông tin do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo vào cuối tháng 11. Trong bảng thông báo, Sawaco cho biết Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (Cấp nước Trung An) hiện phục trách phân phối nước sạch và quản lý mạng lưới tại khu vực quận Gò vấp, quận 12 và huyện Hóc Môn. Đơn vị này đang quản lý 4.408 km đường ống và hơn 357.000 khách hàng. Với quy mô mạng lưới và khách hàng ngày càng mở rộng, quản lý, sửa chữa mạng lưới cấp nước, thực hiện dịch vụ cấp nước và chăm sóc khách hàng hiện nay gặp nhiều khó khăn.

Trụ sở công ty Nước ngầm Sài Gòn. Ảnh: Sawaco

Để định hướng mô hình hoạt động lâu dài và phân bổ lại địa bàn phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định của các công ty thành viên, Sawaco chuyển giao nhiệm vụ cấp nước trên địa bàn huyện Hóc Môn sang công ty Nước ngầm Sài Gòn. Các bên cam kết, trong quá trình chuyển giao, mọi quyền lợi của khách hàng sử dụng nước trên địa bàn huyện sẽ được đảm bảo theo đúng quy định.

Hiện nay, Cấp nước Trung An cũng đã thông báo đến khách hàng sử dụng nước trên địa bàn. Công ty Nước ngầm Sài Gòn cũng đang thực hiện quá trình liên hệ với khách hàng để ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước mới, thay cho bản hợp đồng với đơn vị cũ sẽ hết hiệu lực vào tháng 1/2024.

Đại diện Sawaco nhấn mạnh, việc cân đối lại nguồn lực giữa các công ty thành viên giúp tăng hiệu quả, cải thiện chất lượng dịch vụ. Song song, tổng công ty triển khai nhiều hoạt động số hóa quy trình, chăm sóc khách hàng trên kênh điện tử nhằm tăng tỷ lệ xử lý, giảm thời gian chờ đợi của người dùng.

Minh Tú