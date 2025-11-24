Sawaco đảm bảo toàn bộ dân cư được cung cấp, tiếp cận nước sạch

TP HCMSawaco đã đảm bảo tỷ lệ 100% dân cư trên địa bàn quản lý được cung cấp và tiếp cận nước sạch, với tổng công suất cấp nước đạt 2,35 triệu m3 mỗi ngày đêm.

Thông tin được nêu tại báo cáo mới đây của Phòng Quản lý chất lượng nước, thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - Sawaco. Doanh nghiệp này chịu trách nhiệm cung cấp nước sạch cho toàn bộ địa bàn TP HCM trước khi sáp nhập.

Theo báo cáo, năm 2025 đánh dấu một chặng đường quan trọng của Sawaco trong công tác đảm bảo cấp nước an toàn, giảm thất thoát thất thu và nâng cao chất lượng nước phục vụ người dân TP HCM. Với định hướng hiện đại hóa, số hóa quản lý, cùng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, Sawaco tiếp tục khẳng định vai trò trong hệ thống hạ tầng thiết yếu của đô thị đặc biệt.

Việc đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định cho 100% người dân thành phố trong tháng 10 là kết quả từ nỗ lực đồng bộ giữa các đơn vị thành viên trong toàn Sawaco - từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến dịch vụ khách hàng - cùng các chương trình đầu tư, cải tiến công nghệ và nâng cao năng lực vận hành hệ thống.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống cấp nước đô thị của Sawaco đã xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định, góp phần đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng ứng phó trước mọi rủi ro trong hệ thống.

Các em học sinh TP HCM uống nước trực tiếp tại trụ nước công cộng Sawaco. Ảnh: Sawaco

Song song đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định cho 100% người dân thành phố, trong năm 2025, Sawaco còn ghi nhiều dấu ấn trên hành trình cấp nước an toàn.

Kiểm soát nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước: Trước thách thức của biến đổi khí hậu và ô nhiễm nguồn nước, Sawaco kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thô ngay từ đầu vào. Các trạm bơm đều trang bị hệ thống giám sát chất lượng nước liên tục, giúp ghi nhận, phân tích và cảnh báo tức thời các chỉ tiêu quan trọng. Đồng thời, Tổng công ty thực hiện quan trắc định kỳ theo các quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt và nước ngầm.

Thực hiện lộ trình của UBND TP HCM, Sawaco giảm khai thác nước ngầm từ 100.000 m3 mỗi ngày xuống còn 36.000 và dự kiến sẽ còn 30.000 m3 mỗi ngày trong thời gian tới. Cùng với đó, Tổng công ty phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trám lấp giếng và chuyển sang sử dụng nước máy.

Hiện đại hóa hệ thống, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành: Trong năm 2025, Sawaco tiếp tục nâng cấp và hướng đến tự động hóa toàn bộ hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch. Hệ thống SCADA và GIS giúp kiểm soát áp lực, lưu lượng, rò rỉ và chất lượng nước theo thời gian thực. Các nhà máy nước đều được trang bị thiết bị giám sát trực tuyến, quản lý hóa chất xử lý và bảo trì máy móc theo kế hoạch định kỳ, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định.

Đặc biệt, Tổng công ty còn triển khai các phương án cấp nước khẩn cấp trên toàn mạng lưới, sẵn sàng ứng phó với các tình huống như ngưng nước diện rộng hoặc sự cố nhà máy. "Phương án điều tiết cụm cấp nước Thủ Đức và Tân Hiệp đã chứng minh hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo nguồn nước liên tục cho hơn 10 triệu dân TP HCM trước đây", đại diện Sawaco dẫn chứng.

Cán bộ Sawaco quản lý hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch từ văn phòng. Ảnh: Sawaco

Nâng cao chất lượng nước, hướng đến nước uống trực tiếp tại vòi: Giai đoạn 2021-2025, Sawaco bắt đầu triển khai chương trình "Nâng cao chất lượng nước, tiến tới nước uống trực tiếp tại vòi". Đến nay, 27 trụ nước uống công cộng đã được lắp đặt tại TP HCM, trong đó có các khu vực phường Xuân Hòa, xã Bình Lợi và xã Tân Nhựt. Mỗi trụ nước đều được giám sát chất lượng định kỳ, công khai kết quả thông qua mã QR code để người dân dễ dàng tra cứu.

Đồng thời, Tổng công ty phối hợp với các viện, trường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM làm đề tài nghiên cứu "Quy chuẩn địa phương về nước uống trực tiếp tại vòi", góp phần đưa thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu cung cấp nước sạch theo chuẩn quốc tế.

Giảm thất thoát nước: Công tác chống thất thoát nước sạch luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Sawaco trong suốt nhiều năm qua. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp - từ tách mạng, quản lý DMA, kiểm soát áp lực, dò bể chủ động đến ứng dụng công nghệ giám sát SCADA và GIS - tỷ lệ thất thoát đã liên tục giảm qua từng năm.

Các đơn vị thành viên tăng cường thay thế đồng hồ nước, hạ cỡ đồng hồ không phù hợp, kiểm soát gian lận, đồng thời chú trọng công tác quản lý chất lượng vật tư, nâng cao kỹ năng sửa bể và đào tạo lực lượng kỹ thuật chuyên trách.

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân tính đến tháng 9 là 12,77%, thấp hơn kế hoạch đề ra (13,6%) - cho thấy hiệu quả của công tác kiểm soát mạng lưới và giảm thất thoát chủ động trên các DMA.

Đào tạo, nâng cao năng lực và ý thức cộng đồng: Song song với hoạt động kỹ thuật, Sawaco chú trọng đào tạo và phát triển con người. Hàng năm, Tổng công ty tổ chức các khóa huấn luyện về an toàn lao động, kỹ năng chăm sóc khách hàng và nghiệp vụ chuyên môn. "Trong năm 2025, công tác đánh giá và cập nhật kế hoạch cấp nước an toàn của từng đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, làm cơ sở cải tiến cho giai đoạn 2026", đại diện Sawaco cho biết.

Bên cạnh đó, Sawaco phối hợp cùng chính quyền địa phương, trường học và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai các chương trình truyền thông cộng đồng - từ nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, đến giáo dục học sinh về ý nghĩa của nước sạch và môi trường. Theo doanh nghiệp, những hoạt động này là nền tảng quan trọng giúp lan tỏa văn hóa "Cấp nước an toàn - Trách nhiệm cộng đồng".

Hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch được tự động hóa của Sawaco. Ảnh: Sawaco

Hướng tới năm 2026, Sawaco đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất thoát dưới 13,6% và tiếp tục cập nhật, hoàn thiện chương trình cấp nước an toàn cho toàn hệ thống. Đồng thời, Tổng công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến, xây dựng hồ chứa nước sạch trong đô thị, và ứng dụng phần mềm giám sát chất lượng nước theo thời gian thực.

Các kế hoạch dài hạn cũng hướng đến việc bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn - Đồng Nai, tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương trong quản lý lưu vực, cũng như đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai các dự án cấp nước an toàn của thành phố.

Đại diện Sawaco cho biết: "Với định hướng 'Phát triển bền vững - Vì một thành phố an toàn nguồn nước', tổng công ty không ngừng đổi mới, hiện đại hóa và gắn kết cộng đồng trong từng hoạt động sản xuất - kinh doanh".

Kim Ánh