Savills: Giá thuê đất công nghiệp miền Bắc có thể tăng nhẹ cuối năm

Đại diện Savills cho biết, đất công nghiệp miền Bắc tiếp tục thu hút nhà đầu tư khiến giá thuê có thể tăng lại vào cuối năm.

Ông John Campbell, Quản lý bộ phận bất động sản công nghiệp, Savills Việt Nam nhận xét, giá thuê đất trung bình tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Long An thường cao hơn các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Giang hay Bắc Ninh. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi.

Khu vực phía Bắc đã thu hút nhiều khoản đầu tư trong nửa đầu năm 2021, với 3 trên 5 thương vụ đầu tư lớn nhất đầu tư vào thị trường này. 2 thương vụ còn lại là tại miền Trung.

"Thị trường phía Bắc hiện nhận được nhiều quan tâm từ nhà đầu tư, do đó, chúng ta có thể kỳ vọng vào việc giá thuê đất công nghiệp tại khu vực này cùng một số khu trọng điểm tại phía Nam tăng nhẹ trở lại vào cuối năm", ông John Campbell nói.

Theo JLL, đà tăng của giá đất công nghiệp miền Bắc trước đó bị kìm hãm vì các khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh tạm ngừng sản xuất do Covid-19. Giá đất theo đó giữ nguyên ở mức 107 USD trên một m2 trên chu kỳ thuê vào quý II, vẫn tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng đã tăng chậm lại so với quý I. Điều này diễn ra tương tự với giá thuê nhà xưởng xây sẵn, với mức tăng chỉ 4,7%.

Savills đánh giá, các khu vực như Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng là nơi có tiềm năng phát triển công nghiệp rất lớn. "Chúng ta đã được chứng kiến nhiều khoản đầu tư lớn vào Quảng Ninh cũng như Hải Phòng, bằng chứng là có rất nhiều hoạt động đầu tư diễn ra tại khu vực này thời gian qua", ông John nhận định.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là hiện có rất ít các chủ đầu tư phát triển được các khu vực nhà ở - dịch vụ thương mại bên trong các khu công nghiệp, trong khi nhu cầu cho các khu vực này ngày càng gia tăng. Các nhà đầu tư theo đó đang kỳ vọng vào dự thảo thay thế Nghị định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng các khu công nghiệp chất lượng cao trên thế giới thường làm tốt khâu quy hoạch tổng thể dự án khu công nghiệp, đảm bảo dự án tích hợp hài hoà các yếu tố nhà ở, bán lẻ, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng khác nhau. Các mô hình này đang hoạt động tốt ở các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Tại Việt Nam, về dài hạn, một khu công nghiệp chất lượng cao sẽ có lợi thế tăng trưởng trong một thị trường sôi động. Việc tích hợp yếu tố nhà ở trong khu công nghiệp không chỉ đơn thuần dừng ở việc có chỗ nghỉ ngơi cho công nhân, mà nên cung cấp các tiện ích về nhà ở chất lượng, bán lẻ, giáo dục, giải trí, nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của công nhân, các chuyên gia, khách thuê. Dự án khu công nghiệp từ đó tạo ra sức hút đầu tư, đặc biệt thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp giá trị cao.

"Việc điều chỉnh trong chính sách rất được kỳ vọng mang đến các thay đổi tích cực, giúp công nghiệp Việt Nam có nhiều dự án bắt kịp với xu hướng đầu tư trên thị trường", ông nói.

Đức Minh