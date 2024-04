Sáu thay đổi dự kiến trên camera của iPhone 16

Apple được dự đoán tập trung cải tiến camera của iPhone 16, như nâng cấp ống kính tele và siêu rộng, nhằm cạnh tranh với các đối thủ Android.

Ảnh dựng cụm camera của iPhone 16 Pro. Ảnh: Macrumors

Nâng cấp camera siêu rộng của iPhone 16 Pro và 16 Pro Max

Chuyên gia Ming-chi Kuo của hãng phân tích TF Securites dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng cho biết hai phiên bản iPhone 16 Pro và 16 Pro Max dự kiến có ống kính góc siêu rộng với độ phân giải nâng từ 12 lên 48 megapixel, giúp thu nhiều ánh sáng hơn và cải thiện chất lượng khi chụp ở tiêu cự 0,5x. Hai điện thoại dòng Pro còn có thể chụp ảnh ProRAW 48 megapixel với ống kính góc siêu rộng. Ảnh chụp ở chế độ này giữ được nhiều thông tin và chi tiết hơn, cho phép chỉnh sửa linh hoạt và in ảnh kích thước lớn.

Camera siêu zoom trên iPhone 16 Pro Max

Cũng theo ông Kuo, model cao cấp nhất 16 Pro Max có thể sẽ là mẫu iPhone đầu tiên được trang bị camera tiềm vọng tiêu cự trên 300 mm. Hiện ống tetraprism trên 15 Pro Max có tiêu cự tương đương 77 mm. Do đó, khả năng zoom của 16 Pro Max dự kiến vượt trội so với thế hệ hiện tại. Ống siêu zoom giúp điện thoại Apple cạnh tranh về khả năng chụp xa so với đối thủ như Samsung Galaxy S24 Ultra, đồng thời tăng cường khả năng chụp thể thao, chân dung...

Ống kính tetraprism trên iPhone 16 Pro

Theo Macrumors, nhờ tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch, phiên bản iPhone 16 Pro được cho là sẽ có ống kính tetraprism tương tự iPhone 15 Pro Max, với zoom quang 4x và zoom số 25x. Hiện iPhone 15 Pro vẫn dùng ống kính tele thường với zoom quang 3x.

Thiết kế cụm camera mới của iPhone 16 và 16 Plus

Cụm camera của iPhone 16 được đặt dọc. Ảnh: Macrumors

Majin Bu, người từng đưa ra nhiều thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, cho biết hai phiên bản iPhone 16 và 16 Plus sẽ có cụm camera dọc và nhô lên dạng viên thuốc, thay cho hình vuông và ống kính đặt chéo như hiện nay. Thiết kế mới giống trên iPhone X, được cho là để bổ sung tính năng quay video không gian (Spatial Video) Những video dạng ba chiều có thể được chiếu trên Vision Pro tương tự hai phiên bản Pro và Pro Max.

Lớp phủ ống kính mới giúp giảm lóa

Trang công nghệ Apple Insider dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple rằng hãng đang đưa thiết bị lắng đọng lớp nguyên tử (ALD) vào quy trình sản xuất ống kính máy ảnh của iPhone. Công nghệ ALD có thể làm giảm hiện tượng lóa và bóng ma, tức lớp mờ nhạt quanh chủ thể, thường xuất hiện khi chụp đối diện nguồn sáng mạnh, khiến ánh sáng phản xạ qua lại giữa các bề mặt thấu kính và cảm biến máy ảnh.

Lớp phủ dự kiến được áp dụng trên hai phiên bản iPhone 16 Pro và 16 Pro Max, còn hai mẫu iPhone 16 và 16 Plus vẫn sử dụng công nghệ cũ.

Nút chụp hình chuyên dụng

Nút bấm chụp ảnh đặt cùng bên với nút nguồn, gần cạnh dưới máy. Ảnh:91mobiles

Theo 91mobiles, cả bốn mẫu iPhone 16 có thể được trang bị nút bấm kết hợp giữa cảm ứng lực và vật lý, dành riêng cho quay và chụp hình. Người dùng có thể zoom bằng cách vuốt sang trái hoặc phải nút bấm, lấy nét bằng cách nhấn nhẹ, sau đó nhấn mạnh hơn để chụp, tương tự trên máy ảnh kỹ thuật số. Nút được bố trí ở cạnh phải, ở dưới nút nguồn.

Theo lộ trình hàng năm, thế hệ iPhone 16 sẽ được Apple công bố vào tháng 9. Ngoài camera, sản phẩm có màn hình lớn hơn, trang bị chip A18, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và 5G Advance, sử dụng hệ thống tản nhiệt với chất liệu graphene. Bên cạnh đó, iPhone 16 có thể hỗ trợ AI tạo sinh, cho phép người dùng tương tác với chatbot hoặc tạo ảnh bằng văn bản ngay trên điện thoại.

Huy Đức