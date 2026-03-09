Sau sinh 6 tháng, chồng vẫn dửng dưng chuyện chăn gối với tôi

Thỉnh thoảng tôi gợi ý một chút, kiểu ôm ấp hay nói đùa thôi nhưng chồng không có phản ứng gì mấy.

Tôi cưới chồng được hơn một năm, cưới xong chưa lâu thì có em bé luôn. Thai kỳ của tôi không ổn định lắm nên hai vợ chồng gần như phải giữ cho nhau suốt thời gian mang thai. Đến giờ, tôi sinh em bé được 6 tháng rồi, tính ra cũng hơn một năm hai vợ chồng gần như sống tình đồng chí với nhau. Thời gian đầu sau sinh, tôi cũng hiểu rằng chăm em bé rất mệt. Đêm hôm thức liên tục, người lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy lạ. Thỉnh thoảng tôi gợi ý một chút, kiểu ôm ấp hay nói đùa thôi nhưng chồng không có phản ứng gì mấy. Không phải né tránh rõ ràng nhưng cũng không có ý định gì tiếp theo. Trong khi trước đây hoàn toàn khác. Không phải kiểu vồ vập liên tục nhưng trung bình cũng hai, ba lần một tuần, hầu như toàn anh chủ động. Giờ gần như không có luôn.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có phải do chăm em bé mệt quá nên anh không còn sức hay là có vấn đề gì khác. Tôi cũng sợ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi tự làm bản thân căng thẳng. Nhưng thật lòng, hôn nhân mà thiếu hẳn sự gần gũi như vậy, tôi thấy cứ... thiếu thiếu thế nào, giống như nấu ăn mà quên bỏ gia vị vậy. Mọi thứ diễn ra bình thường, vẫn là gia đình, vẫn là vợ chồng nhưng cảm giác không còn trọn vẹn. Không biết các anh chị ở đây sau sinh thì vợ chồng mất bao lâu để trở lại bình thường? Và có ai từng rơi vào tình trạng giống tôi không? Tôi nên coi đó là chuyện bình thường sau khi có con hay nên hỏi thẳng chồng?

Phương Chi