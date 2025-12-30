Sáu sản phẩm đoạt giải Vàng Make in Viet Nam 2025

Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2025 tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam.

Ngày 30/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ công bố và trao sáu giải Vàng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao sáu giải Vàng Make in Viet Nam 2025. Ảnh: Giang Huy

Sản phẩm công nghệ số tiềm năng: Hệ thống hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT

Hệ thống hỗ trợ vận hành hồ chứa HNT là giải pháp số do WeatherPlus phát triển, nhằm hỗ trợ các đơn vị quản lý hồ chứa và nhà máy thủy điện trong công tác điều tiết, vận hành. Hệ thống tích hợp dữ liệu khí tượng, thủy văn thời gian thực từ các trạm quan trắc, kết hợp mô hình dự báo mưa, dòng chảy và lưu lượng nước về hồ trong ngắn hạn.

Trên cơ sở dữ liệu và dự báo, HNT cho phép mô phỏng các kịch bản vận hành khác nhau, giúp người vận hành theo dõi diễn biến mực nước, lưu lượng xả và tác động tới khu vực hạ du. Các thông tin được trình bày dưới dạng biểu đồ, bản đồ và báo cáo, phục vụ việc ra quyết định trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc: UAV Hera

Hera là mẫu drone cỡ nhỏ do công ty Real-time Robotics của TS Lương Việt Quốc phát triển. UAV được thiết kế theo hướng gọn nhẹ và cơ động. Thiết bị có thể gấp gọn, đặt trong balo để mang theo, nhưng đạt tải trọng tối đa 15 kg, mức cao so với kích thước của một drone cá nhân.

Hera hướng tới nhiệm vụ vận chuyển và hỗ trợ kỹ thuật trong điều kiện địa hình phức tạp, nơi phương tiện truyền thống khó tiếp cận. Drone được tối ưu về kết cấu, động cơ và khả năng cân bằng, nhằm đảm bảo ổn định khi mang tải nặng. Nền tảng điều khiển cho phép tùy chỉnh thiết bị bay không người lái theo nhu cầu sử dụng cụ thể.

UAV Hera được trưng bày tại triển lãm Thành tựu đất nước, tháng 9/2025. Ảnh: Ngọc Trần

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài: Bộ giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp VTI

Bộ giải pháp chuyển đổi số do VTI phát triển giúp số hóa hoạt động quản trị và sản xuất cho doanh nghiệp. Hệ thống bao gồm các nền tảng như ERP, quản lý sản xuất, quản lý kho và dữ liệu vận hành, được thiết kế để triển khai theo từng giai đoạn. Các giải pháp này cho phép doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình, theo dõi dữ liệu tập trung, nâng cao hiệu quả vận hành nhờ chuyển đổi số.

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ: VietCredit

Dịch vụ tài chính số cho vay vốn VietCredit của Tín Việt, cung cấp các khoản vay tiêu dùng thông qua nền tảng số. Dịch vụ cho phép khách hàng tiếp cận vốn theo hạn mức được cấp, sử dụng linh hoạt cho nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, VietCredit đã số hóa các khâu từ đăng ký, thẩm định đến quản lý khoản vay, nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm thủ tục trực tiếp. Sản phẩm chủ lực của VietCredit là Thẻ vay/Thẻ tín dụng nội địa, cho phép khách hàng rút tiền mặt trong hạn mức và thanh toán theo kỳ hạn.

Một em nhỏ học online trên app Vuihoc. Ảnh: Nguyễn Khiêm

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội: Vuihoc

Phần mềm Vuihoc ra đời với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao. Đến tháng 6, nền tảng ghi nhận hơn 2,8 triệu lượt tải ứng dụng, với 300.000 học sinh theo học. Vuihoc cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á nằm trong Bảng xếp hạng "ngôi sao đang lên" của Edtech thế giới năm 2024.

Các khóa học trên phần mềm được thiết kế theo hướng cá nhân hóa, ứng dụng AI để theo dõi năng lực và tiến trình học tập của học sinh. Vuihoc cung cấp nhiều mô hình học tập, gồm lớp học nhóm trực tuyến tương tác, gia sư kèm nhóm nhỏ và chương trình luyện thi THPT, hướng tới hỗ trợ học sinh học tập có hệ thống.

Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics: Giải pháp ERP của Smartlog

Giải pháp ERP về logistics của Smartlog được phát triển nhằm giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động logistics trên một hệ thống thống nhất. Smartlog cung cấp bộ công cụ tích hợp các chức năng như quản lý kho hàng, vận tải, đơn hàng và nguồn lực, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hệ thống được thiết kế linh hoạt, phù hợp với các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến phức tạp, đáp ứng nhu cầu kiểm soát dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định nhanh. Smartlog hướng tới xây dựng một hệ sinh thái logistics số, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

