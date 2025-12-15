10 địa phương tiêu biểu về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trao bằng khen, vinh danh 10 địa phương về việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Techfest Việt Nam 2025.

10 địa phương được ghi nhận chủ động trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, gồm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Huế, cùng Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Khánh Hòa.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao bằng khen, vinh danh 10 địa phương về việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: Giang Huy

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương này cũng đồng thời triển khai các sáng kiến phù hợp với điều kiện thực tiễn, xây dựng hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp.

Thông qua các hoạt động tại địa phương, tinh thần sáng tạo được lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những nỗ lực này tạo ra tác động kinh tế - xã hội rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và của quốc gia.

Việc lựa chọn 10 địa phương để vinh danh được thực hiện dựa trên cơ sở báo cáo chính thức của các Sở Khoa học và Công nghệ, kết hợp cùng bộ tiêu chí thực tiễn, bảo đảm tính khách quan và minh bạch.

Tòa nhà Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

10 địa phương được vinh danh cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025. PII là sáng kiến của Việt Nam, được xây dựng dựa trên ý tưởng từ Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII).

PII phản ánh bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng thời cung cấp căn cứ để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và tiềm năng phát triển.

Sáng kiến xây dựng Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Việt Nam từng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 9, Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang cho rằng mô hình này đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác như Ấn Độ, Cuba và Brazil.

Ở phạm vi toàn cầu, theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2025 do WIPO công bố, Việt Nam xếp thứ 44 trong số 139 nền kinh tế. Trong đó, Việt Nam đứng đầu thế giới ở ba chỉ số thành phần gồm nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo.

Trọng Đạt

