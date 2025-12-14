Người dân hào hứng trải nghiệm công nghệ tại phố đi bộ

Các sản phẩm công nghệ tại Techfest Việt Nam lần đầu bước ra phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút người dân trực tiếp trải nghiệm.

Những ngày cuối tuần, phố đi bộ sôi động hơn thường lệ khi các gian trưng bày công nghệ trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2025 mở cửa đón khách. Dọc hai tuyến phố Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ, nhiều người dừng lại trước các gian hàng trưng bày ôtô điện, trạm phát sóng 5G, robot, UAV và các nền tảng số do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển.

Khác với những kỳ Techfest trước vốn tổ chức trong hội trường, sự kiện năm nay lần đầu diễn ra ngoài không gian mở, đưa các sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gần hơn với công chúng. Các gian hàng được bố trí liền kề lối đi bộ, không rào chắn, cho phép người dân dễ dàng tiếp cận, quan sát và trải nghiệm trực tiếp.

Khu vực trải nghiệm công nghệ tại Techfest 2025 được đặt ngay trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân, du khách ghé thăm. Ảnh: Giang Huy

Ông Trung Hiếu, sống ở khu phố cổ, cho biết tình cờ ghé qua khu trưng bày khi đi dạo quanh hồ. "Không khí sôi động, nhiều sản phẩm lạ mắt. Các màn trình diễn khiến ba ngày cuối tuần ở Hồ Gươm sinh động, nhộn nhịp hơn", ông nói. Theo ông, việc đưa các gian hàng công nghệ ra không gian công cộng là cách làm phù hợp, giúp người dân ở nhiều độ tuổi có cơ hội tiếp cận công nghệ mới.

Không chỉ người lớn tuổi, khu vực trải nghiệm robot còn thu hút nhiều học sinh. Lê Huy Vũ, học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên, cho biết em đến Techfest Việt Nam 2025 theo gợi ý của thầy giáo sau giờ học để trực tiếp tìm hiểu các sản phẩm.

Tại đây, Vũ trải nghiệm điều khiển robot và tiếp xúc với nhiều sản phẩm công nghệ. "Em rất vui khi tự tay chạm và tương tác với sản phẩm. Cảm giác khác hẳn việc chỉ đọc sách hay tìm hiểu trên mạng", Vũ nói. Từ những ấn tượng tại sự kiện, nam sinh chia sẻ mong muốn theo đuổi lĩnh vực công nghệ trong tương lai, với định hướng trở thành kỹ sư thiết kế robot.

Học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên thích thú với trải nghiệm điều khiển robot. Ảnh: Trọng Đạt

Ở một khu vực khác, gian hàng trưng bày cánh tay robot của Apicoo liên tục đón khách, phần lớn là du khách quốc tế. Huy Trương, đại diện doanh nghiệp, cho biết đơn vị thực ra không phát triển cánh tay robot, mà chế tạo "tay kẹp" - phụ kiện gắn ở đầu thiết bị này, giúp cánh tay robot thực hiện các thao tác cầm, nắm đồ vật.

Theo a Huy, phần lớn robot công nghiệp khi bán ra không đi kèm tay kẹp, buộc các nhà máy phải mua từ bên thứ ba. Đây chính là thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam này đang theo đuổi. Sản phẩm của công ty được thiết kế phù hợp với các nhà máy vừa và nhỏ, có khả năng kẹp nhiều loại vật thể với dải rộng, giúp người dùng không phải thay đổi tay kẹp khi chuyển đổi công đoạn. "Điểm khác biệt là tính dễ sử dụng. Công nhân có thể tự lắp đặt và vận hành, không cần chuyên gia nước ngoài, qua đó giảm chi phí triển khai", ông nói.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, gian hàng của Apicoo thu hút hơn 200 lượt khách. Nhiều du khách dừng lại quan sát, trải nghiệm và đặt câu hỏi về nguồn gốc, tính năng sản phẩm. "Có người nói với tôi họ bất ngờ vì không nghĩ Việt Nam có thể làm linh kiện cho robot", anh Huy chia sẻ.

Du khách quốc tế tìm hiểu về sản phẩm tay kẹp robot Make in Viet Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Các buổi trình diễn công nghệ tại Techfest Việt Nam 2025 được mở cửa liên tục trong ba ngày cuối tuần, từ 12-14/12. Việc lựa chọn phố đi bộ Hồ Gươm nhằm tạo điều kiện cho công nghệ đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng là lần đầu nhiều sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam phát triển được trình diễn trong không gian công cộng tại trung tâm Hà Nội.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết Techfest Việt Nam 2025 được tổ chức trong không gian mở, với quy mô và số lượng người tham dự lớn hơn nhiều so với các năm trước. Với chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - động lực tăng trưởng mới", theo ông, sự kiện lựa chọn giới thiệu các sản phẩm công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo, phục vụ nhiều nhóm trong xã hội, từ nông dân, học sinh, sinh viên đến người lao động tự do với các giải pháp ứng dụng AI, blockchain trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

"Các công nghệ được trưng bày hướng tới giải quyết những bài toán thực tiễn của người dân, đồng thời lan tỏa các mô hình và công nghệ mới tới cộng đồng", Cục trưởng Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Techfest Việt Nam 2025 có khoảng 700 gian trưng bày, tập trung vào công nghệ số và sản phẩm mới. Việc chuyển sang mô hình mở được kỳ vọng giúp Techfest tiếp cận đông đảo công chúng hơn, không chỉ giới startup, nhà đầu tư hay chuyên gia, mà cả những người dân quan tâm tới công nghệ.

Techfest Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND Hà Nội tổ chức. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 60.000 lượt khách tham dự trực tiếp và trực tuyến, cùng sự tham gia của 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm và 1.700 startup trong và ngoài nước.

Trọng Đạt

