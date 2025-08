Sầu riêng tươi xuất khẩu có cơ chế kiểm soát riêng

Lần đầu tiên, sầu riêng tươi xuất khẩu được áp dụng quy trình kiểm soát riêng về an toàn thực phẩm, từ trồng trọt tới đóng gói, vận chuyển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định 3015 về "Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm với quả sầu riêng tươi xuất khẩu". Đây là lần đầu tiên một loại quả có cơ chế kiểm soát riêng, từ trồng trọt đến xuất khẩu.

Quy trình này hệ thống hóa các yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm với sầu riêng tươi trong toàn bộ chuỗi sản xuất, gồm trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói và xuất khẩu. Các hoạt động đăng ký, thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm cho từng lô hàng cũng được kiểm soát chặt.

Cơ quan chức năng sẽ quản lý điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở tham gia chuỗi sản xuất và thực hiện thẩm định, chứng nhận cho từng lô hàng. Các cơ sở kiểm nghiệm có nhiệm vụ phân tích để phục vụ cấp chứng nhận.

Thu hoạch sầu riêng nghịch vụ tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Nam

Cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh giao thẩm quyền sẽ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; việc sản xuất, đóng gói, vận chuyển tại vùng trồng, cơ sở liên quan đến sầu riêng xuất khẩu. Đồng thời, thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với lô hàng có nguồn gốc thực vật theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Sản phẩm phải được sản xuất, thu hoạch từ cơ sở có mã số, được giám sát và công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu (nếu có yêu cầu). Khâu bảo quản, vận chuyển, phân loại, đóng gói cũng phải đúng quy định, ghi nhãn đầy đủ và từ cơ sở được công nhận.

Về chất lượng, sầu riêng xuất khẩu phải đáp ứng các chỉ tiêu tồn dư kim loại nặng theo quy định của Bộ y tế; thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư 50 và các yêu cầu riêng của thị trường nhập khẩu.

Theo Hải quan, kim ngạch rau quả tháng 6 đạt 807 triệu USD, tăng hơn 30% so với tháng trước và tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng đầu tiên trong năm, xuất khẩu rau quả tăng trưởng trở lại, sau 5 tháng liên tục giảm. Trong đó sầu riêng đóng góp khoảng 360 triệu USD tháng 6 đầu năm, tăng hơn 70% so với tháng 5. Lũy kế 6 tháng, kim ngạch sầu riêng đạt 825 triệu USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thi Hà