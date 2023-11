Sầu riêng trái vụ khan hiếm, thương lái vào tận vườn tranh mua

Tiền GiangThương lái thuê "cò" vào tận vườn săn lùng sầu riêng nghịch vụ đang khan hiếm với giá 135.000-145.000 đồng mỗi kg.

"Thủ phủ" sầu riêng Tiền Giang những ngày này nhộn nhịp cảnh nhân công vào vườn thu hoạch. Sầu riêng sau khi hái sẽ được gánh hoặc đẩy bằng xe cút kít đến điểm tập kết. Do đường quê nhỏ hẹp, sầu riêng tiếp tục được cho vào các giỏ xách, chở bằng xe máy ra đường lớn, lên xe tải về kho phân loại.

Sầu riêng hái xong sẽ được gánh từ vườn đến điểm tập kết. Ảnh: Hoàng Nam

Đang đầu vụ nghịch mùa, sản lượng sầu riêng còn hạn chế nên cách một tuần trước khi thu hoạch, các thương lái địa phương đều vào tận vườn đặt cọc thu mua với giá 135.000-145.000 đồng một kg.

Anh Phan Minh Quân, thương lái tại thị xã Cai Lậy cho biết mỗi ngày, nơi này thu mua từ 2 đến 5 tấn sầu riêng ở Cai Lậy, Cái Bè và Chợ Lách (Bến Tre) với giá cao nhất 135.000 đồng mỗi kg.

Ngoài ra, để đủ nguồn hàng, các thương lái còn thuê "cò" là những người dân địa phương vào vườn tìm mua sầu riêng với mức phí 1.000-1.500 đồng mỗi kg.

Ông Nguyễn Văn Linh, 55 tuổi (Phú Quý, thị xã Cai Lậy) cho biết gia đình có 4.000 m2 (4 công) sầu riêng giống Monthong 8 năm tuổi. Hai vụ trước, ông đều trồng sầu riêng nghịch mùa cho năng suất cao, 4 công đạt khoảng 10 tấn quả, bán với giá từ 70.000-85.000 đồng một kg. Trừ chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận từ 500-600 triệu đồng một vụ.

Năm nay, ông cho rằng do thời tiết mưa nhiều vào ban đêm nên việc xử lý ra hoa rất khó khăn, 4 công sầu riêng chỉ đạt năng suất 8-8,5 tấn. Tuy nhiên, do năm nay nguồn hàng khan hiếm, sầu riêng của vườn ông được thu mua với giá 130.000 đồng một kg, gần gấp đôi so với những năm trước.

"Trừ chi phí phân thuốc, công chăm sóc khoảng 200 triệu đồng, gia đình tôi lãi khoảng 900 triệu đồng cho vụ này", ông Linh nói.

Các nhà vườn cho biết trước đây thường trồng sầu riêng thuận mùa. Tuy nhiên, những năm gần đây, diện tích cây trồng này trong vùng lẫn các nơi khác tăng cao, nhiều nhà vườn vì thế đã thay đổi "chiến thuật" sang trồng nghịch vụ, dù kỹ thuật xử lý phức tạp, nhiều bất lợi do thời tiết, bù lại sẽ bán được giá cao hơn.

Ông Võ Văn Men, Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiền Giang, cũng nhìn nhận do thời tiết bất lợi nên sản lượng sầu riêng vụ này không đạt như các năm trước.

"Nhưng do sầu riêng miền Đông đã hết vụ, cao điểm thu hoạch nghịch vụ còn khoảng một tháng nữa dẫn đến khan hiếm nguồn hàng. Sầu riêng vì thế có giá cao", ông Men lý giải.

Cũng theo ông, do giá tăng vọt, thời gian qua một số nơi có tình trạng nông dân lẫn thương lái thu hoạch sầu riêng "non", không đạt tiêu chuẩn. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tiền Giang đã có nhiều văn bản khuyến cáo nhà vườn lẫn đơn vị thu mua không vì lợi ích trước mắt làm ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín của sầu riêng địa phương.

Nhà vườn tập kết sầu riêng chờ thương lái đến cân. Ảnh: Hoàng Nam

Tiền Giang có gần 18.000 ha sầu riêng, tập trung chủ yếu tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và thị xã Cai Lậy. Trong đó, hơn 10.000 ha đã cho trái với năng suất trung bình đạt 26,4 tấn một ha, sản lượng gần 300.000 tấn mỗi năm. Sầu riêng Tiền Giang đã được cấp 72 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 2.600 ha.

Thời điểm từ đây đến tháng 1 năm sau, nông dân sẽ thu hoạch sầu riêng nghịch vụ với sản lượng bình quân 200.000 tấn.

Hoàng Nam