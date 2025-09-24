Sầu riêng Musang King cao nhất gần 300.000 đồng một kg

Sầu riêng Musang King loại 1 đang được thương lái bán lẻ 220.000-280.000 đồng một kg, gần gấp đôi so với năm ngoái.

Khảo sát tại các vườn ở Đăk Lăk, Cần Thơ và Tiền Giang cho thấy giá sầu riêng Musang King năm nay tăng so với năm ngoái, với giá mua xô tại vườn quanh 90.000-120.000 đồng mỗi kg. Những quả tuyển chọn loại 1, cơm sầu mềm, vàng óng, giá 140.000 đồng một kg.

Chị Mai, chủ một vườn Musang King ở Đăk Lăk cho biết sản lượng năm nay tăng 20% nhưng số trái loại 1 rất ít. Hàng xô bán ra khoảng 100.000 đồng một kg, cao hơn năm ngoái 20.000 đồng. Với 2 tấn thu hoạch, gia đình chị Mai thu về khoảng 200 triệu đồng. "Musang King khó chăm sóc, vốn bỏ ra nhiều năm mới thu hồi, nên tôi vẫn chưa yên tâm", chị nói.

Giá thu mua tại vườn tăng, kéo mức bán lẻ lên cao trở lại. Mỗi kg quả loại 1, trái to được bán tại các chợ truyền thống khoảng 220.000-280.000 đồng một kg, trong khi năm ngoái từng rớt xuống mức 150.000 đồng. Loại quả nhỏ hơn dao động 100.000 đồng mỗi kg.

Musang King loại 1 cơm vàng đều, trái tròn. Ảnh: Phan Thị Hằng

Musang King, giống sầu được mệnh danh "vua của các loại sầu riêng" nhờ hương vị béo ngậy, ngọt xen lẫn hậu đắng đặc trưng. Loại sầu này có dáng quả bầu dục, vỏ xanh đậm, gai lớn, đáy năm múi rõ. Khi được thụ phấn chéo với giống Thái, trái sầu Musang King nhỏ hơn Ri6 hay Monthong, nhưng tròn đẹp và cơm sầu dẻo, đậm vị.

Động lực tăng giá của sầu Musang King năm nay đến từ thị trường nội địa. Ông Mạnh Khương, một người buôn ở Cần Thơ, cho biết giá tại vườn chỉ nhích nhẹ, nhưng mức bán lẻ tăng mạnh do hàng loại 1 khan hiếm. "Nguồn hàng ở Đồng bằng sông Cửu Long gần như cạn, trong khi nhu cầu vẫn rất lớn, đặc biệt dịp Trung thu", ông nói.

Bà Phan Thị Hằng, một thương lái khác ở Đăk Lăk, cũng xác nhận chất lượng Musang King không đồng đều vì mưa nhiều, cơm dễ bị lỗi, nên hàng chất lượng giá tăng vọt. "Đầu vụ mỗi ngày tôi thu mua 5-10 tấn, nhưng cuối vụ giờ chỉ còn vài tạ. Giá vì thế bị đẩy lên cao", bà nói.

Theo Hiệp hội Sầu riêng Đăk Lăk, Musang King tại Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển lớn. Cây cho năng suất ổn định nhất từ năm thứ 10, trong khi phần lớn diện tích hiện mới ở giai đoạn 4-7 năm tuổi. Nếu quy hoạch và canh tác bài bản, loại sầu này ngoài đáp ứng nhu cầu nội địa, có thể tiến xa ở thị trường xuất khẩu.

Thương lái thu mua Musang King tại Đăk Lăk. Ảnh: Phan Thị Hằng

Không chỉ Musang King, nhiều giống sầu riêng khác cũng tăng giá. Tây Nguyên trở thành tâm điểm khi sầu Thái loại A được các thương lái rao 90.000-100.000 đồng một kg, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Lâm Đồng, mỗi kg sầu Thái loại A dao động 82.000-91.000 đồng. Còn sầu giống Ri6 duy trì mức ngang năm ngoái, khoảng 44.000-50.000 đồng. Diễn biến này phản ánh các thị trường duy trì sức mua lớn với trái sầu Việt, kéo mặt bằng giá chung nhích lên.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả tháng 9 đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Sự phục hồi của sầu riêng, loại quả chủ lực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu rau quả, góp phần tăng trưởng của toàn ngành.

Trung Quốc vẫn là thị trường mua chính của loại quả này, ước tính gần 800 triệu USD trong tháng 9. Tính chung từ đầu năm đến nay, rau quả Việt xuất khẩu ước đạt hơn 6,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thi Hà