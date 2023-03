Sầu riêng giảm giá mạnh

Nếu tháng trước, giá sầu riêng tại vườn 170.000-190.000 đồng một kg, nay giảm về 90.000-140.000 đồng.

Khảo sát tại các nhà vườn ở Tiền Giang, Cần Thơ cho thấy, giá các loại sầu riêng đang giảm 20-50% so với cùng kỳ.

Chị Hòa, người sở hữu vườn 200 cây sầu ở Tiền Giang cho biết, đợt đầu chị bán 190.000 đồng một kg nhưng đầu tháng 3 mỗi kg sầu Thái chỉ 130.000 đồng cho hàng loại 1 và 120.000 đồng cho hàng loại 2.

Tương tự, anh Thành, người trồng Ri6 ở Cần Thơ, cũng đang bán sầu riêng ở mức 90.000 đồng một kg, giảm gần nửa so với giá đầu tháng 2.

Giá giảm mạnh so với đầu tháng 2 nhưng theo nông dân, mức giá này vẫn cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Do đó, nhà vườn tại các tỉnh miền Tây thu lợi nhuận 800 triệu đến một tỷ đồng trên mỗi ha.

Sầu riêng được thu hoạch tại nhà vườn ở Tiền Giang. Ảnh: Linh Đan

Lý giải nguyên nhân giá sầu riêng quay đầu giảm mạnh, chị Linh, thương lái thu mua ở Tiền Giang cho biết sầu riêng miền Tây đã bắt đầu vào chính vụ, sản lượng tại mỗi nhà vườn đã lên 10-20 tấn. Nguồn cung tăng cao đẩy giá sầu riêng quay đầu giảm.

"Nếu tháng 2, cả tuần tôi mới thu mua được vài chục tấn sầu riêng, nay mỗi ngày đều đặn 10 tấn, thậm chí có ngày lên tới 25 tấn một vườn", chị Linh nói.

Theo ông Hoàng, thương lái tại Cần Thơ, các loại trái cây nhiệt đới bắt đầu vào vụ, hàng đa dạng, số lượng tăng nhanh nên sầu riêng bị cạnh tranh về giá.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang, cho biết từ tháng 3 đến tháng 5 là giai đoạn sầu riêng các tỉnh miền Tây vào chính vụ, sản lượng tăng nhanh nên giá đi xuống. Sắp tới, khi hàng rộ vụ, giá sẽ giảm thêm.

Tính đến đầu năm 2023, tỉnh này có khoảng 20.000 ha sầu riêng, đang có trên 13.000 ha vào chính vụ và cho sản lượng dự kiến gần 300.000 tấn. Tỉnh này cũng đang khuyến cáo người dân thu hoạch theo đúng tiêu chuẩn để tránh hàng bán ra thị trường kém chất lượng ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Theo Cục trồng trọt, sản lượng xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc mới chỉ chiếm khoảng từ 15-20% sản lượng sầu riêng ở Việt Nam, còn lại là nội địa nên khi sầu rộ vụ giá sẽ tự động điều chỉnh.

Hai tháng đầu năm, khi giá mặt hàng này tăng đột biến, các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên còn có hiện tượng phá cà phê, hồ tiêu, lúa để trồng sầu riêng.

Với tình trạng trên, Cục trồng trọt khuyến cáo, thay vì tăng diện tích, sản lượng thì các địa phương, doanh nghiệp, người dân cần xây dựng thương hiệu. Các bên cần chuẩn hóa quy trình sản xuất từ canh tác, thu hoạch, chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối để đảm bảo hiệu quả cao và giữ được giá. Nếu vẫn cứ phát triển "nóng" như thời gian qua, giá sầu riêng sẽ xuống rất thấp.

Thi Hà