Sáu phim Hàn lên sóng tháng 8

Ji Chang Wook và Soo Young hóa thân cặp tình nhân trong phim "Nói cho tôi điều ước của bạn" lên sóng vào tháng 8.

Bác sĩ tâm thần thời Joseon, Yoo Se Poong

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 1/8

Teaser 'Bác sĩ tâm thần thời Joseon, Yoo Se Poong' Video: tvN

Kim Min Jae trở lại màn ảnh với vai chính Yoo Se Poong trong phim truyền hình cổ trang mới của đài tvN. Se Poong là một bác sĩ tài năng, làm việc trong hoàng cung. Một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến anh bị trục xuất khỏi cung, đến ngôi làng Gyesu bình dị. Tại đây, anh gặp người thầy lập dị Gye Ji Han (Kim Sang Kyung) và góa phụ Seo Eun Woo (Kim Hyang Gi). Se Poong tiếp tục công việc là một bác sĩ, bắt đầu trị bệnh tâm thần cho bệnh nhân.

Săn đuổi

Kênh: MBC

Ngày phát sóng: 1/8

Trailer phim "Săn đuổi" Video: MBC

Chuyện phim xoay quanh một ngôi làng tưởng bình yên nhưng đầy vụ án bí ẩn. Park Ho San vào vai Young Soo - cư dân trung niên chuyên săn bắt những con lợn rừng phá hoại mùa màng. Young Soo gặp Ok Soon (Ye Soo Jung) - một phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh Alzheimer trên núi. Ok Soon cho rằng một người nào đó trong làng giết chết con trai bà. Không lâu sau đó, con trai Young Soo cũng mất tích.

Nói cho tôi điều ước của bạn

Kênh: KBS2

Ngày phát sóng: 10/8

Trailer "Nói cho tôi điều ước của bạn" Video: KBS2

Sau The Sound of Magic, Ji Chang Wook tiếp tục tái ngộ khán giả với Nói cho tôi điều ước của bạn của đạo diễn Kim Yong Wan. Anh đóng Yoon Gyeo Rye - lớn lên trong trại trẻ mồ côi, từng bị giam giữ vị thành niên. Sau một sự cố, anh làm tình nguyện viên tại bệnh viện chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng trưởng nhóm Kang Tae Sik (Sung Dong Il) và y tá Seo Yeon Joo (Soo Young đóng). Từ đây, anh nảy sinh tình cảm với Seo Yeon Joo.

Gia đình kiểu mẫu

Kênh: Netflix

Ngày phát sóng: 12/8

Trailer "Gia đình kiểu mẫu" Video: Netflix

Trong phim kinh dị Gia đình kiểu mẫu, Jung Woo vào vai Dong Ha - một giáo sư nỗ lực gánh vác gia đình. Khi gặp khó khăn về tài chính, anh dự định ly dị vợ. Sau đó, anh tình cờ gặp một chiếc xe chứa đầy tiền. Điều này khiến anh dính líu đến Gwang Cheol (Park Hee Soon) - kẻ mờ ám trong một băng đảng ma túy. Park Ji Yeon hóa thân điều tra viên của đội phòng chống ma túy, tìm kiếm Dong Ha và Gwang Cheol.

Cổ phiếu bị mắc kẹt

Kênh: Tving

Ngày phát sóng: 12/8

Trailer "Cổ phiếu bị mắc kẹt" Video: Tving

Hàn Quốc chứng kiến sự bùng nổ của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán những năm gần đây. Tving bắt kịp xu hướng với phim mới Stock Struck (Cổ phiếu bị mắc kẹt).

Năm nhà đầu tư tham gia vào một cuộc họp bất thường - nơi họ tìm hiểu về cuộc sống khi gia nhập thị trường chứng khoán. Tại đây, lý do thúc đẩy họ tìm đến cổ phiếu được tiết lộ: kiếm tiền kết hôn, cảm thấy thích thú... Thông qua các giao dịch, họ nhận được nhiều bài học về cuộc sống, tình yêu, tình bạn... Phim có sự tham gia của Han Ji Eun, Hong Jong Hyun, Jang Gwang, Jung Moon Sung...

Quán cà phê luật

Kênh: KBS2

Ngày phát sóng: 29/8

Tạo hình của Lee Seung Gi trong phim. Ảnh: KBS2

Lee Seung Gi trở lại màn ảnh với vai Kim Jung Ho - công tố viên được mệnh danh thiên tài quái vật. Anh sau đó bỏ việc, sống chủ yếu bằng tiền cho thuê nhà. Bạn của Jung Ho là Kim Yoo Ri (Lee Se Young) - một luật sư tại công ty hàng đầu - cũng bỏ việc và mở quán Law Café trong tòa nhà của anh. Quán dành cho những ai yêu thích cà phê, cần tư vấn pháp lý.

