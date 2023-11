Sáu phim Bỉ chiếu miễn phí ở Hà Nội và TP HCM

Các tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh chiếu trong Liên hoan phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ sáu.

Chương trình gồm sáu tác phẩm được sản xuất từ năm 2021 đến nay, xoay quanh đề tài tình yêu đôi lứa, cuộc sống. Các suất chiếu diễn ra lúc 19h30 hàng ngày, ở Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Hà Nội) ngày 26/11-1/12, và rạp DCINE Bến Thành (TP HCM) ngày 29/11-4/12.

Dòng đời (Le Cours de la vie, 2023)

Trailer 'Le Cours de la vie' Trailer "Dòng đời" (Le Cours de la vie). Video: Unifrance

Tác phẩm do Frédéric Sojcher đạo diễn, được chiếu khai mạc liên hoan phim. Nội dung xoay quanh nhà biên kịch Noémie (Agnès Jaoui) gặp lại người yêu cũ Vincent (Jonathan Zaccaï), tại trường điện ảnh mà anh làm hiệu trưởng. Noémie đến giảng dạy một lớp học nâng cao về nghệ thuật kịch bản. Từ đây, cả hai bắt đầu nhớ lại nhiều kỷ niệm trong quá khứ.

Phim nhận giải thưởng của Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (RTBF), giải Cineuropa Love International Film Festival

Mons năm 2023.

Dalva (2022)

Trailer 'Dalva' Trailer "Dalva". Video: Unifrance

Phim của đạo diễn Emmanuelle Nicot kể về nhân vật cùng tên (Zelda Samson), 12 tuổi. Dalva coi mình là phụ nữ, luôn ăn mặc và trang điểm như người lớn. Một buổi tối, cha cô bị cảnh sát bắt, còn Dalva được đưa đến trại mồ côi. Tại đây, Dalva gặp Jayden (Alexis Manenti), một nhân viên công tác xã hội, và Samia (Fanta Guirassy), mở ra cuộc đời mới cho cô bé.

Tại Liên hoan phim Cannes 2022, tác phẩm giành giải FIPRESCI của Tuần lễ phê bình phim, diễn viên Zelda Samson đoạt giải Ngôi sao đang lên của Quỹ Louis Roederer. Cùng năm, Zelda Samson thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc ở Liên hoan phim São Paulo (Brazil).

Tori và Lokita (Tori and Lokita, 2022)

Trailer 'TORI AND LOKITA' Trailer "Tori and Lokita". Video: Picturehouse

Tác phẩm do anh em nhà Dardenne (Luc và Jean-Pierre) đạo diễn, xoay quanh hai người châu Phi nhập cư - Tori (Pablo Schils) và Lokita (Joely Mbundu) - đóng giả là chị em. Lokita cố gắng xin thị thực lao động để có thể trang trải cuộc sống và giúp đỡ Tori, nhưng đồng thời phải thanh toán khoản nợ với những kẻ buôn người đã đưa cô đến Bỉ.

Tori and Lokita từng tranh giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2022, giành giải thưởng kỷ niệm 75 năm liên hoan phim. Ở giải Magritte Awards 2023 (Bỉ), tác phẩm được đề cử hạng mục Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên và Nữ diễn viên triển vọng nhất.

Những người tử tế (Les gentils, 2022)

Trailer 'Les Gentils' Trailer "Les gentils". Video: Rockstone Films

Tác phẩm của đạo diễn Olivier Ringer từng công chiếu tại Liên hoan phim hài kịch Liège (Bỉ). Phim lấy bối cảnh công ty nhỏ của vợ chồng Michel (Renaud Rutten) và Blandine (Isabelle de Hertogh) đang trên đà phá sản. Sau nhiều khó khăn, họ nhận được sự giúp đỡ của nhân viên kế toán Florent (Achilles Ridolfi) và người công nhân Bruno (Tom Audenaert). Bốn người sát cánh để tìm ra giải pháp vực dậy công ty.

Lời nói dối ngọt ngào (Nobody Has to Know, 2021)

Trailer 'Nobody Has to Know' Trailer "Nobody Has to Know". Video: Umbrella Entertainment

Phim của đạo diễn Bouli Lanners kể về Philippe Haubin (Bouli Lanners) - thuộc cộng đồng Giáo hội Trưởng lão Scotland - sống ẩn dật trên đảo Lewis. Một đêm, Philippe bị đột quỵ, dẫn đến mất trí nhớ. Khi từ bệnh viện trở về đảo, ông được Millie (Michelle Fairley), một phụ nữ thuộc cộng đồng tôn giáo này chăm sóc. Khi Philippe tìm cách khôi phục ký ức, Millie nói dối cả hai thầm yêu nhau trước lúc ông gặp tai nạn.

Ở Liên hoan phim Chicago 2021 (Mỹ), hai diễn viên đoạt giải Nam chính và Nữ chính xuất sắc. Cùng năm, tác phẩm thắng giải thưởng của ban giám khảo Liên hoan phim La Roche-sur-Yon (Pháp). Hồi tháng 3, Nobody Has to Know đoạt giải Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc Magritte Awards 2023 ở Bỉ.

Yuku và bông hoa trên đỉnh Himalaya (Yuku and the Flower of the Himalayas, 2022)

Trailer 'Yuku and the Flower of the Himalayas' Trailer "Yuku and the Flower of the Himalayas". Video: Unifrance

Chương trình bế mạc với tác phẩm của đạo diễn Arnaud Demuynck và Rémi Durin. Nội dung kể về chú chuột Yuku quyết định đi tìm một loài hoa trên đỉnh núi Himalaya, được nuôi dưỡng bằng ánh sáng hoàn hảo của mặt trời. Yuku muốn tặng nó cho bà của mình khi biết bà sắp qua đời. Trên hành trình, Yuku gặp nhiều bạn mới, giúp tiếp thêm động lực để tìm kiếm bông hoa.

Tác phẩm đoạt giải Phim thiếu nhi hay nhất ở Giải thưởng Cinekid Lion 2022 (Hà Lan), đề cử Phim đầu tay xuất sắc Magritte Awards 2023 (Bỉ).

Liên hoan phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles diễn ra lần đầu năm 2016, do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức. Sự kiện mang đến nhiều khía cạnh văn hóa trong cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, đồng thời giới thiệu thiên nhiên, con người nước Bỉ.

Quế Chi