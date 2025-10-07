Anh mong em là người chung thủy, sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ.

Sau những sóng gió cuộc đời, anh lại khao khát hạnh phúc. Giờ anh xin được nói qua về mình chút xíu với em nha. Anh 43 tuổi, cao 1m69, nặng 64-65 kg. Anh là cử nhân. Ngày trước, anh đi dạy tiếng Anh. Sau khi ly hôn, anh chủ yếu làm về dịch thuật. Anh có một bé trai, sinh năm 2010, đang ở cùng mẹ. Anh mê nghe nhạc nước ngoài thập niên 80, 90. Anh thích thể loại phim cổ trang, phiêu lưu mạo hiểm, khám phá, sinh tồn, hành động, chiến đấu.

Anh rất yêu thiên nhiên, mê xem về thế giới động vật, thích coi về du lịch trải nghiệm, khám phá những vùng đất mới, những bí ẩn của thế giới. Anh thích tìm hiểu về khoa học vũ trụ, chiêm tinh học những hành tinh và các vì sao. Lĩnh vực về phong thủy, tử vi anh cũng biết rất nhiều. Về thể thao, anh thích nhất bóng đá và cờ tướng. Thời sinh viên, anh từng được chọn vào đội tuyển của trường. Ngày trước, anh từng tham gia nhiều giải cờ tướng lễ hội hàng năm, được rất nhiều giải. Anh chỉ chơi giải trí vui vẻ, chứ không phải chơi ăn tiền kiểu cờ bạc đâu.

Ngoài ra, anh còn thích sáng tác, làm thơ. Bất cứ khi nào muốn, mọi chủ đề, đề tài anh đều làm được hết. Anh cũng làm rất nhiều thơ song ngữ Việt-Anh nữa. Hơn nữa, khi rảnh anh cũng có thói quen đọc sách, báo, tạp chí, truyện ngắn, truyện tranh, tiểu thuyết... Thói quen này, anh có từ thời học sinh cấp hai em ạ. Bởi anh luôn muốn trau dồi kiến thức, mở mang đầu óc. Nên anh còn đọc cả nhiều sách về đối nhân xử thế, hạt giống tâm hồn, bài học đạo đức về dạy làm người. Sau nhiều năm tháng tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, giờ anh có thể nói về mọi chủ đề trên đời.

Em biết không, từ trước tới nay, ngay cả khi đang còn trên giảng đường, anh luôn mơ về một cuộc sống bình yên, êm đềm. Anh thích những bữa cơm ấm cúng, quây quần bên vợ con. Anh khao khát đến cháy bỏng, khi hai vợ chồng cùng làm vườn, trồng hoa, rau xanh, cây ăn quả, nuôi gà, thỏ, có những chú chó đáng yêu. Anh rất thích trong phòng, trong nhà có đặt những chậu cây xanh nho nhỏ ý em, cảm giác nhiều năng lượng tích cực tỏa ra xung quanh, khi thấy nhiều màu xanh lá. Hoặc nếu trồng mấy loại cây, hoa dây leo cũng tuyệt vời em nhỉ?

Anh vốn mê nuôi cá, từ khi còn là một cậu bé, cùng một tuổi thơ dữ dội, mò cua, bắt ốc cùng lũ bạn ngoài đồng... Sau này, lớn hơn chút anh rất thích trang trí, đặt bể cá cảnh đẹp trong nhà, về khoản này anh làm rất giỏi. Anh giỏi tiếng Anh, nên nếu em đang có thiên thần nhỏ rồi, anh sẽ dạy con thật nhiều, để con có thể giao tiếp, nói tiếng Anh chuẩn như người bản địa. Ngoài việc dạy kèm con các môn khác, anh sẽ dạy con tiếng Anh thật giỏi. Vì như em biết, nếu giỏi tiếng Anh, sẽ là một lợi thế rất lớn, trong thời đại này.

Về em, anh mong em là người chung thủy, sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ. Nếu em là mẹ đơn thân càng tốt. Em có thể ở đâu cũng được, anh không ngại nếu yêu xa.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ