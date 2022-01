Sau nhiều hiểu nhầm, vợ muốn kết thúc hôn nhân

Khi viết ra nhưng tâm sự này, thật sự tôi đang rất rối bời. Tôi và em bằng tuổi, quen nhau giữa năm 2018, đúng dịp sinh nhật em.

Đầu năm 2019 chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Cả hai đến với nhau khi đã trải qua vài mối tình không đi đến đâu, cũng không muốn yêu lâu khi đều 27 tuổi rồi.

Tôi là típ người sống nội tâm, thích nấu ăn, bày vẽ, yêu vợ con, không rượu chè và cờ bạc. Do tính chất công việc tôi thường dậy sớm từ 5h15 để chuẩn bị đồ ăn sáng và trưa cho hai vợ chồng. Sáng 6h ra khỏi nhà và về lúc 8h tối. Vợ nấu cơm, tôi rửa bát. Cuối tuần thường tôi chơi với con, tập thể dục, dọn nhà. Vợ kiệm lời, sòng phẳng, yêu con, hết giờ làm việc là về.

Chuyện bắt đầu từ khi vợ chồng mới sống chung với nhà tôi. Dưới tôi còn hai em, em trai sinh năm 2005, em gái sinh năm 1998. Các em ăn ở hơi bừa bãi nên vợ tôi không hài lòng, cũng tâm sự với bạn bè vấn đề này. Vô tình em trai tôi biết chuyện do mượn điện thoại của chị dâu và nói cho mẹ biết. Mẹ rất giận, không thích kiểu "vạch áo cho người xem lưng", đem chuyện gia đình ra làm chủ đề bàn tán, vì thế gọi bố mẹ vợ tôi xuống nói chuyện. Tôi ở giữa không biết làm gì hơn là xin lỗi bố mẹ hai bên và bảo ban lại vợ. Sau đó mẹ tôi để ý con dâu hơn.

Mùng 5 tết năm 2020 là ngày giỗ bà nội vợ, cũng là ngày hóa vàng bên bà ngoại tôi. Vợ chồng tôi thỏa thuận tôi về bà ngoại mình, vợ lên bà nội vợ. Khi vợ xin phép đi, mẹ tôi nói: "Con khôn thế", thế mà vợ lại đăng lên mạng xã hội kiểu "chỉ biết nhà nội, không biết nhà ngoại". Lần này tôi không hài lòng khi chuyện gì vợ cũng đưa lên mạng. Sau khi biết chuyện, tôi lên thẳng nhà vợ và góp ý trực tiếp với mẹ cùng vợ.

Khi em gái tôi chuẩn bị sinh, mẹ đang trông giúp con cho chúng tôi và tâm sự với vợ tôi: "Nhà em nó không có người trông, nếu em phải xuống đây thì bảo thêm bác nào đó trông cháu phụ mẹ, mình mẹ không trông được". Vợ bảo tôi: "Mẹ anh thương thông gia, giờ không trông cháu để bác khác trông". Vợ nói thế tôi cũng bực, hỏi lại em gái, em xác nhận mẹ có nói vậy. Em gái cũng nói lại với mẹ tôi chuyện vừa xảy ra. Khi tôi đang nói chuyện với em gái thì vợ nhắn thêm: "Có thể em nghe nhầm, anh tìm hiểu thêm". Vậy là hai mẹ con lại hiểu nhầm nhau. Sau hôm đó vợ gửi đơn ly hôn đến công ty tôi, tôi không ký.

Sau đó em gái đến chơi nhà tôi một tháng nhưng vợ rất ít khi xuống chơi hoặc tự dưng xuống (lúc đó do dịch bệnh nên tôi phải ở công ty làm việc ba tại chỗ). Mẹ và em gái tôi cũng hay cho vợ quần áo nhưng rất ít khi thấy vợ mặc. Một lần em gái tôi cho đồ ăn, mấy hôm sau mẹ đi đổ rác thấy đồ ăn đó. Em gái nhắn tin cho tôi tỏ ý không hài lòng chị dâu. Tôi nói chắc vợ anh bận hoặc quên thôi. Sau đó vợ đọc được đoạn tin nhắn đó, rất giận em chồng dù tôi giải thích thế nào đi nữa.

Đỉnh điểm là chuyện các em đưa con tôi đi chơi đến 20h mới về, trời xe lạnh (đi bằng ôtô). Về đến nhà, vợ to tiếng với tôi, rằng để con về muộn, bình thường 19h ăn uống rồi. Tôi bảo vợ nói nhỏ thôi, vợ lại càng nói to hơn. Bố mẹ thấy chúng tôi to tiếng nên lên xem, đúng lúc đó các em cũng cho cháu về. Tôi quát vợ, bảo im đi, vợ vẫn nói to khi bố mẹ tôi đứng đó. Sau đó vợ đòi bế con về ngoại. Tôi giằng lại, vợ cầm dao ra dọa. Tôi sốc và đã nói chuyện ngay với mẹ vợ.

Dạo này trời lạnh, trẻ con cần mặc ấm. Sáng ông bà cho cháu ăn cháo thường cởi áo khoác ra cho đỡ nóng, tôi góp ý mấy lần mà ông bà tự ái, bảo: "Cái đấy bố mẹ biết". Hôm nay vợ kiểm tra camera, thấy vậy nhắn tin cho mẹ tôi, bà cũng tự ái như thế. Vợ bảo mẹ ác cảm với chúng tôi, sau nhiều chuyện xảy ra em không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nhiều lần tôi cũng góp ý với vợ cứ nhịn đi, chuyện đâu khắc có đó, còn tôi luôn ở bên em, vậy mà em không nghe.

Quả thật, sau nhiều chuyện xảy ra, nhiều lúc tôi nghĩ quẩn về cuộc hôn nhân này, lắm lúc muốn giải thoát cho nhau. Về mặt tình cảm, sau nhiều chuyện tình cảm vợ chồng có phai nhạt nhưng tôi vẫn yêu vợ. Rồi nghĩ đến con trai tôi thấy thương lắm, con mới 14 tháng tuổi, rất kháu khỉnh. Tôi muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Xin các bạn cho lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Dũng

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc