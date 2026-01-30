Sáu người thông đồng đẩy giá đấu giá mỏ cát lên hơn 306 lần

Đà NẵngDưới sự chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, các bị cáo đã thông đồng nâng giá đấu giá quyền khai thác mỏ cát xây dựng ĐB2B lên 1.534,6%, cao hơn 306 lần giá khởi điểm.

Ngày 30/1, TAND Đà Nẵng tuyên Nguyễn Sĩ Khoa (52 tuổi) án 18 tháng tù; Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) 15 tháng tù; Đỗ Thị Lệ (37 tuổi, kế toán) và Lê Nguyễn Đông Quân (25 tuổi) mỗi người 12 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Cùng tội danh, Trần Văn Bảy (51 tuổi) và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (26 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà, cùng trú TP Đà Nẵng) bị tuyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cả 6 bị cáo bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn hai năm.

Nguyễn Sĩ Tiến (thứ 2 từ phải qua) cùng các đồng phạm tại phiên xét xử. Ảnh: Hồng Chi

Theo cáo trạng, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022, đăng ký vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Nguyễn Sỹ Minh Tiến làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, người thực tế điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của công ty là Nguyễn Sĩ Khoa. Ông Khoa lập công ty, nhờ người thân quen đứng tên cổ đông; đồng thời thành lập thêm Công ty CP Nông Sơn Farm với vốn điều lệ đăng ký 150 tỷ đồng.

Ngày 18/10/2024, một đơn vị tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng). Giá khởi điểm được xác định ở mức R = 5%, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

Có 35 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia đấu giá, trong đó 28 doanh nghiệp đủ điều kiện. Phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18/10 đến rạng sáng hôm sau thì kết thúc.

Kết quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức R = 1.534,6%, tương đương hơn 370 tỷ đồng, tăng hơn 306 lần so với giá khởi điểm. Mức giá này được đánh giá là bất thường.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, các bị cáo đã thông đồng, phối hợp nâng giá trong suốt phiên đấu giá cho hai công ty MT Quảng Đà và Nông Sơn Farm. Thực tế, hồ sơ kê khai thuế và báo cáo tài chính năm 2023 của hai công ty này thể hiện vốn chủ sở hữu chỉ 1 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp.

Trước khi tham gia đấu giá, ông Khoa chỉ đạo kế toán lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty MT Quảng Đà từ 1 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, Công ty Nông Sơn Farm từ 1 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, nhằm tạo đủ năng lực tài chính tham gia đấu giá.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố, khẳng định việc thực hiện đều theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa. Trong suốt quá trình đấu giá, nhóm bị cáo liên tục nhắn tin báo kết quả từng vòng cho ông Khoa, người trực tiếp điều hành, chỉ đạo việc trả giá từ bên ngoài để đẩy mức trúng đấu giá lên cao bất thường.

HĐXX xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước, công ty đấu giá và các doanh nghiệp tham gia đấu giá với tổng số tiền hơn 144,6 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Sĩ Khoa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hành vi phạm tội nên phải chịu mức án cao nhất.

Điểm mỏ ĐB2B tại xã Điện Thọ có diện tích hơn 6 ha, trữ lượng gần 160.000 m³ cát. Sau khi kết quả đấu giá được công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (cũ) nhận định việc đẩy giá lên cao có dấu hiệu thao túng thị trường, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi bất chính, gây xáo trộn thị trường vật liệu xây dựng và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự xã hội.

Ngọc Trường