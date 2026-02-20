Sáu năm sống trong đau khổ từ khi bạn gái 'biến mất'

Nếu em có chồng con hoặc quên tôi rồi, cũng cho tôi biết, tôi sẽ không phiền tới em; tôi không muốn sống trong dằn vặt, đau khổ nữa.

Tôi 28 tuổi, trợ giảng ở một trường đại học. Tôi mong bài viết này em đọc được. Tôi và em là hàng xóm, tôi học cùng em từ thời phổ thông, sau đó lên đại học. Tôi may mắn được nhận học bổng và đi du học Ý. Chúng tôi có rất nhiều hứa hẹn cho một đám cưới tương lai khi tôi hoàn thành việc học.

Một năm đầu tôi và em vẫn trò chuyện qua mạng, tết tôi về thăm em. Năm thứ hai tôi khuyên em học tiếng Ý, sẽ bảo lãnh em sang đây học cùng (tôi có cô ruột ở đây). Chúng tôi sẽ cùng làm việc ở đây để lo tiền học cho em, nhà em khá khó khăn. Hàng ngày em vẫn gửi ảnh học qua cho tôi. Đến khi tôi lo giấy tờ để em sang đây thì không liên lạc với em được nữa. Tôi hỏi thăm mẹ và bạn bè, được biết nhà cô ấy bán rồi, không ai rõ họ chuyển đi đâu.

Sau khi học xong tôi về nước tìm em nhưng không thể có thông tin gì. Tôi chỉ mong gặp được em, biết lý do tại sao em lại im lặng rời đi suốt sáu năm như thế, khiến tôi sống trong đau khổ. Nếu em có chồng con hoặc quên tôi rồi, cũng cho tôi biết, tôi sẽ không phiền tới em. Tôi không muốn sống trong dằn vặt, đau khổ, nhớ thương đơn phương như này nữa. Tôi phải làm sao để quên em đây?

Phong Trần