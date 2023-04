Sáu năm hôn nhân của 'Sao đẹp nhất Nhật Bản'

Diễn viên Nozomi Sasaki, nhiều lần được bình chọn "đẹp nhất Nhật Bản", cáng đáng gia đình sau bê bối chồng ngoại tình.

Trên trang cá nhân hôm 27/4, người đẹp 35 tuổi tiết lộ sinh con trai thứ hai được vài hôm, gia đình náo nhiệt hơn vì có thêm trẻ nhỏ. Cô nói với các fan bản thân hạnh phúc, cảm ơn sự động viên, ủng hộ của họ trong mỗi chặng đường cuộc đời.

Nozomi Sasaki và Ken Watabe. Ảnh: Modelpress

Theo Ettoday, những năm qua, Nozomi Sasaki và chồng không ít lần vướng tin đồn ly dị, họ hiếm khi phản hồi đời tư. Diễn viên thực hiện lời hứa "bảo vệ, ủng hộ chồng làm lại từ đầu".

Người đẹp và nghệ sĩ hài kiêm MC Ken Watabe kết hôn hồi tháng 4/2017, con trai đầu lòng lên năm tuổi. Theo Bunshun, năm 2020, Ken Watabe lộ bê bối "quan hệ" với cả phụ nữ và đàn ông, trong đó có nhân viên văn phòng, ca sĩ, diễn viên phim người lớn, vận động viên sumo...

Nozomi Sasaki làm người mẫu cho bộ sưu tập trang phục hè 2023. Ảnh: Intimite

Sự việc nhận quan tâm lớn ở làng giải trí châu Á, lúc đó, Nozomi Sasaki giữ bình tĩnh trước dư luận. Trên trang cá nhân, cô thay chồng xin lỗi vì scandal gây ảnh hưởng tiêu cực. Diễn viên mong paparazzi không làm phiền hàng xóm, người thân của cô, cho gia đình cô không gian riêng để giải quyết sự việc. Giai đoạn này, Nozomi Sasaki vẫn tham gia các buổi ghi hình theo kế hoạch, không để đời tư ảnh hưởng công việc.

Trên Bunshun, Ken Watabe từng thừa nhận sai lầm, hối hận vì phản bội vợ. MC tiết lộ khi hai người nói chuyện với nhau, Nozomi Sasaki sốc, thất vọng và giận dữ. Anh còn yêu vợ, cầu xin cô tha thứ.

Một người bạn của Nozomi Sasaki nói diễn viên không có ý định ly hôn vì thương con. Cô chọn cùng chồng đối diện áp lực, giúp đỡ anh vượt qua scandal. Trên trang cá nhân năm 2022, diễn viên viết: "Tôi sẽ cùng anh ấy tiến về phía trước".

Theo Nikkan Sports, ba năm qua, Nozomi Sasaki là trụ cột kinh tế gia đình vì Ken Watabe bị tẩy chay, hầu như không có việc làm ở làng giải trí. Trong khi công việc của Nozomi Sasaki tiến triển tốt, liên tục có các hợp đồng quảng cáo, đóng kịch sân khấu, phim truyền hình, dự sự kiện. Thu nhập của Nozomi Sasaki năm 2022 khoảng 200 triệu yen (35 tỷ đồng).

Nozomi Sasaki trong "Thiên sứ tình yêu". Nozomi Sasaki trong phim "Thiên sứ tình yêu". Video: Gaga Communications

Nozomi Sasaki có nhiều fan tại châu Á nhờ vẻ đẹp trong sáng, nụ cười tươi tắn, từng được bình chọn là Đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản. Cô thường xuyên vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do website điện ảnh TC Candler thực hiện. Người đẹp từng đóng Thiên sứ tình yêu, Tôi không cho con gái cưới Youtuber, Come Come Everybody, Tokyo Ghoul...

Như Anh