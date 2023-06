Sau mẹ, đến cha của Musk can ngăn con đấu võ với Zuckerberg

Ông Errol Musk lo lắng vì dù thắng hay thua trong cuộc đấu tay đôi với Mark Zuckerberg, người chịu tiếng xấu luôn là CEO Tesla.

Cuộc tỉ thí tay đôi giữa CEO Tesla và Meta đang nóng lên hàng ngày. Sau khi bà Maye Musk nhắc con mình chỉ nên "đấu võ mồm", ngày 26/6, ông Errol Musk cũng đưa ra thông điệp tương tự trên The Sun.

Ông Errol Musk nói con trai mình đang rơi vào thế "không có cửa thắng" khi so trình đấu võ với Mark Zuckerberg. Theo ông, nếu cuộc đấu điên rồ này diễn ra, dù may mắn đánh bại CEO Meta, Elon Musk vẫn bị coi là kẻ bắt nạt vì cao to hơn đối thủ. Nhưng nếu thua, tỷ phú sẽ nhận những lời sỉ nhục nặng nề. "Cả hai đều đang tự đưa mình vào một tình thế bất lợi. Chẳng khác nào chuyện đánh lộn của bọn trẻ ở trường trung học. Dù ai thắng, người thua cuộc vẫn là Elon Musk", ông Errol nói.

Cha đẻ của tỷ phú gốc Nam Phi cũng không giấu sự lo lắng cho con trai. Ông nói Elon Musk có lợi thế về chiều cao, cân nặng nhưng Mark Zuckerberg thường xuyên tập luyện võ. Điều này khiến cả nhà ông đều bất an.

Mark Zuckerberg đi lướt sóng hồi 7/2020 (trái) và Elon Musk trong kỳ nghỉ hè ở Hy Lạp vào 7/2022. Ảnh: TMZ

Trong khi Zuckerberg tỏ ra nghiêm túc với trận đấu, Musk vẫn hài hước nói ông sẽ hạ gục đối thủ bằng tuyệt chiêu "lấy thịt đè người". Musk cũng nói ông đã học Taekwondo, Judo, Karate khi còn nhỏ. Lớn lên ông cũng từng theo học Jiu-jitsu - bộ môn Zuckerberg đang có những thành tích tốt.

Khi được hỏi liệu CEO Tesla có tự bảo vệ được mình trước đối thủ không, ông Errol Musk nói: "Elon Musk đã được JKA (Hiệp hội Karate Nhật Bản) cấp đai tím nhưng vẫn không biết cách hạ gục một đối thủ". Ông cũng tiết lộ năm ngoái Musk đã giảm khoảng 9 kg bằng cách nhịn ăn định kỳ vì bị chế giễu sau khi bức ảnh tắm biển trong kỳ nghỉ ở Hy Lạp của ông bị phát tán.

Trong khi đó, các nhà quan sát cho rằng mục tiêu của Zuckerberg không chỉ là chiến thắng với Musk trên võ đài. Theo Washington Post, sau thất bại của metaverse, sự chậm chân trong cơn sốt AI và các bê bối liên quan đến mạng xã hội, Mark Zuckerberg không còn duy trì được hình ảnh của một người đổi mới và có tầm nhìn như trước. Ông đang phải nỗ lực giành lại thiện cảm của người dùng và nhà đầu tư. Gắn hình ảnh mình gần hơn với Musk - biểu tượng mới của giới thượng lưu công nghệ - là cách nhanh nhất giúp CEO Meta đạt được mục đích.

Ngày 21/6, từ một câu nói đùa của người dùng trên Twitter, tỷ phú công nghệ Elon Musk thách đấu lồng sắt với Mark Zuckerberg. CEO Meta nhanh chóng chấp nhận. Cả hai thậm chí chọn địa điểm cho "trận thư hùng" là Las Vegas, nơi có Đấu trường Apex thường xuyên tổ chức các trận UFC.

Chủ tịch UFC Dana White cho biết cả hai tỷ phú đang rất nghiêm túc với trận đấu. Ông đang nỗ lực để biến màn đấu võ này thành hiện thực. Nếu diễn ra, đây có thể là trận đấu võ tay đôi lớn nhất trong lịch sử, phá vỡ mọi kỷ lục về giá vé. Ông ước tính mọi người sẽ tốn khoảng 100 USD cho mỗi lượt xem trả phí trên truyền hình và mang về hàng tỷ USD doanh thu.

Cuộc đấu không còn là trận chiến của hai tỷ phú. Nó bắt đầu lan rộng trong ngành công nghệ khi CEO Airbnb Brian Chesky nói ông sẽ thách thức bất kỳ lãnh đạo công nghệ nào "dám ngồi vào ghế dự bị và lên sàn đấu tay đôi". Trong khi đó, Sam Altman, nhà sáng lập của OpenAI, khẳng định sẽ đi xem nếu Musk và Zuckerberg "thật sự lên võ đài".

Khương Nha