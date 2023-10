Điểm nhấn trên mẫu đồng hồ là thiết kế sang trọng từ bộ vỏ King Gold dáng tonneau, kích thước 39 mm. Vành bezel được đính kim cương, chính giữa là mặt số màu xanh dương thời thượng, Spirit Of Big Bang King Gold Blue Diamonds 39 mm hứa hẹn tạo sức hút cho phái đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nét đặc sắc của Spirit Of Big Bang King Gold Blue Diamonds 39 mm là sự đồng điệu giữa màu sắc dây đeo da cá sấu và mặt số màu xanh dương. Điểm nhấn là các kim và cọc số phủ vàng dạ quang Super-Luminova. Bên cạnh hình thái đặc biệt, Spirit Of Big Bang King Gold Blue Diamonds 39 mm còn mang trong mình một tinh hoa của Hublot: bộ máy cơ tự động HUB1710 có mức năng lượng 50 giờ do chính thương hiệu chế tạo.