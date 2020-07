Sau kích cầu, khách du lịch nội địa tăng 85%

Đà NẵngSau một tháng triển khai chương trình kích cầu du lịch, tổng lượng khách đến thành phố tăng 85%.

Trong tháng 6/2020, tổng lượt khách ước đạt 454.764 lượt, giảm 48,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế, chủ yếu là khách ở dài hạn hoặc chưa thể về nước từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, TP HCM đến Đà Nẵng ước đạt 12.571 lượt, giảm 95,7% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 442.192 lượt, giảm 25,6% so với cùng kỳ.

Sau một tháng thực hiện kích cầu nội địa, lượng khách nội địa tới Đà Nẵng tăng 85%. Ảnh: Lan Hương.

Tuy nhiên, đại diện Sở Du lịch cho biết, so với tháng trước, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng đã tăng 85%. Trong đó khách nội địa tăng 90% (tăng 209.292 lượt khách). "Đây là kết quả của chương trình kích cầu du lịch ‘Danang Thank You’ với các chuỗi sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi hấp dẫn, chính sách miễn phí vé tham quan trong 3 tháng từ 1/6 - 31/8. Đồng thời tập trung cho công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá điểm đến và liên kết thu hút khách", đại diện Sở Du lịch tỉnh này nói.

Sau một tháng triển khai chương trình kích cầu du lịch, các điểm du lịch chính của Đã Nẵng đã đón 191.000 lượt khách. Trong đó, SunWorld Bà Nà Hills đón 130.000 lượt (từ 3.000 – 6.000 lượt khách/ ngày trong tuần, từ 7.000 – 10.000 lượt khách/ ngày cuối tuần); khu du lịch Núi Thần Tài đón 33.000 lượt (3.500 lượt khách cuối tuần, 1.000 lượt khách các ngày trong tuần); Khu du lịch Ngũ Hành Sơn và Bảo tàng Đà Nẵng đón khoảng 28.000 lượt khách (3.000 khách vào cuối tuần, 1.500 khách vào các ngày trong tuần).

Hiện nay, 95% các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã hoạt động trở lại. Lượt khách tăng 60% so với tháng 5. Công suất phòng trung bình đạt 30%, tăng 65% con số của tháng 5 là 18%.

Với đà phục hồi như hiện nay, năm 2020, dự kiến Đà Nẵng sẽ đón được khoảng 4 triệu lượt khách, đạt 45,47% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 720.423 lượt, đạt 20,45% so với cùng kỳ, khách nội địa ước đạt 3.259.266 lượt, đạt 63,05% so với cùng kỳ 2019.

"Chương trình kích cầu đã góp phần quan trọng trong việc khôi phục hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, từ đó lan tỏa giúp khôi phục các ngành dịch vụ khác", đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định.

Nguyễn Nam