'Sau khi chúng ta nói lời chia tay' - làm bạn với nỗi đau

Tác giả Lê Phan gửi thông điệp học cách vượt qua tổn thương trong sách "Sau khi chúng ta nói lời chia tay".

Lê Phan tên thật là Lê Trung Tiến, làm họa sĩ tự do tại TP HCM. Anh sáng tác chuyên nghiệp năm 2013 và xuất bản sách năm 2017, nổi tiếng với những mẩu truyện về nhân vật Mèo Trắng trên Instagram. Các tác phẩm của anh được đón nhận tích cực, gồm Về nơi có nhiều cánh đồng, Câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn, Thị trấn Hoa Mười Giờ, Xứ mèo.

Gần đây, anh phát hành ba cuốn sách quanh chàng Rái Cá, trong đó Sau khi chúng ta nói lời chia tay là phần mới nhất. Lê Phan viết về quá trình Rái Cá sống trong bứt rứt, dày vò khi người yêu rời bỏ. Sách mở đầu bằng khung cảnh quen thuộc lấy cảm hứng từ bức tranh Nighthawks của danh họa Mỹ Edward Hopper. Nơi đó có nhân vật chính đang ngồi mượn rượu để cố quên đi câu chuyện buồn.

Bìa "Sau khi chúng ta nói lời chia tay", sách 124 trang, phát hành đầu năm nay. Ảnh: Nhã Nam

Bằng lối vẽ sinh động và lời văn giản dị nhưng gợi đồng cảm như "còn giận là còn thương", "trái ngược với yêu là sự lãng quên nhưng sâu thẳm bên trong tràn ngập nỗi nhớ", tác giả tái hiện tâm lý của nhiều người trong giai đoạn hậu chia tay như oán than, tự trách, giận dữ. Lê Phan cũng lồng ghép góc nhìn hài hước về cách mọi người thường làm để vượt qua cảm giác trống vắng.

Những lời an ủi có phần sáo rỗng cũng được tác giả đưa vào, cho thấy người ngoài lúc nào cũng nhìn câu chuyện một cách dễ dàng, còn người trong cuộc lại cần sự can đảm để vượt qua. Tác giả dẫn dắt độc giả tìm ra lý do khiến mối quan hệ không được bền lâu. Theo anh, chia tay không phải hết yêu mà do hai người thiếu sự hòa hợp, không còn tôn trọng, kết nối với nhau.

Những lời thủ thỉ này không chỉ dành cho Rái Cá mà còn gửi đến bạn đọc: Tình yêu cần được giữ ở mức cân bằng, nếu không sẽ sụp đổ. Từ điều này, tác giả gợi ý mọi người nên giúp bản thân cảm thấy thư giãn, như nấu một bữa ăn, mở rộng cửa sổ, hít thở khí trời, du lịch dài ngày để lấy năng lượng hoặc trò chuyện với người thân, bạn bè.

Tác giả cho rằng thất bại sẽ cho chúng ta động lực mới. Từ những va vấp với người cũ, mỗi người sẽ hiểu về bản thân, tránh lặp lại sai lầm. Yêu người khác cũng đồng thời là yêu chính mình. Lúc ra khỏi một cuộc tình, hãy nhanh chóng "dựng" bản thân dậy, vì khi có được sự tự tin, ta sẽ tỏa sáng và hạnh phúc.

Họa sĩ Lê Phan. Ảnh: Ngọc Yến

Cuối tác phẩm, Lê Phan lấy hình tượng cánh bướm để nhấn mạnh sự lột xác, chuẩn bị cho một hành trình mới. Phần hình ảnh minh họa có nhiều bản vẽ lấy cảm hứng từ nghệ sĩ nổi tiếng như Van Gogh, Hokusai, René Magritte. Anh cũng sử dụng những khung cảnh quen thuộc trong các sản phẩm đại chúng như phim ảnh, truyền hình, kịch nghệ để đặt nhân vật của mình vào đó.

Trên trang đánh giá sách Goodreads, một độc giả bình luận: "Lê Phan gây ấn tượng với sự sáng tạo trong từng ô truyện bằng nét vẽ độc đáo và nội dung hài hước, thú vị". Người khác nói: "Tôi bất ngờ khi tác giả vừa vẽ đẹp, vừa sáng tác hay".

Hoàng Tùng