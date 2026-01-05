Sau khi bị phát hiện từng có vợ, anh tránh mặt tôi luôn

Tôi rất sốc vì suốt thời gian qua anh không hề nói với tôi, chỉ bảo muốn tập trung vào sự nghiệp nên chưa muốn yêu ai.

Tôi 30 tuổi, anh 33 tuổi, yêu nhau hai năm. Hai đứa rất hợp nhau từ sở thích đến tính cách, tối hay lượn lờ ăn uống, lâu lâu đi phượt cho thay đổi không khí. Anh nói nhiều nhưng rất hiền, luôn quan tâm tôi từ việc nhỏ nhất. Tôi cá tính, nhiều lúc trẻ con, có gì cũng nói với anh. Sau đó chúng tôi quyết định ra mắt hai gia đình. Bố mẹ tôi rất quý anh, bố mẹ anh cũng vui và đối xử với tôi như con cái trong nhà.

Sau ngày hôm đó tôi mới biết anh từng có một đời vợ, họ cưới nhau chỉ một năm rồi chia tay. Tôi rất sốc vì suốt thời gian qua anh không hề nói với tôi, chỉ bảo muốn tập trung vào sự nghiệp nên chưa muốn yêu ai. Tôi đã giận, không phải vì anh từng ly hôn mà vì đã giấu tôi chuyện đó. Với tôi, chuyện ly dị cũng không sao, quan trọng là hai người yêu thương nhau.

Sau đó anh tránh mặt tôi. Tôi gọi điện hay nhắn tin anh đều nói bận, đang phải làm, gặp mặt thì anh nói có lỗi nên không biết phải nói gì với tôi. Chúng tôi không nói chuyện nửa tháng. Giờ tôi rất hoang mang, chẳng biết phải làm thế nào.

Hoàng Dung