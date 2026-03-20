Sau hợp nhất, Gia Lai 'đón sóng' đầu tư 25 tỷ USD

Gia Lai sắp ký kết MOU khoảng 25 tỷ USD và trao chứng nhận đầu tư 10 tỷ USD, qua đó thu hút doanh nghiệp vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp.

Thông tin được ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chia sẻ tại hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp TP HCM chiều 20/3. Theo ông, sau khi hợp nhất với Bình Định, tỉnh đang bước vào giai đoạn thu hút đầu tư quy mô lớn, với kế hoạch ký kết hàng loạt MOU cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào ngày 28/3.

Động lực này được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Toàn tỉnh thu hút 192 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 160.000 tỷ đồng, trong đó có 16 dự án FDI. Qua hai hội nghị xúc tiến, Gia Lai đã trao và ký kết 131 dự án với tổng vốn hơn 350.700 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000, với 27.000 tỷ đồng vốn đăng ký, vượt kế hoạch cả về số lượng lẫn quy mô. Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động đối thoại tháo gỡ khó khăn và cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, sau hợp nhất chưa đầy một năm, tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp và định hình rõ hướng phát triển. Quy mô mới hơn 21.500 km2 với dân số trên 3,5 triệu người giúp địa phương mở rộng dư địa phát triển, đồng thời tạo lợi thế kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, năng lượng và logistics.

Hạ tầng đang được đẩy nhanh để đón dòng vốn mới. Chỉ trong hơn một năm, Gia Lai đã xúc tiến khoảng 10 khu công nghiệp, trong đó ba khu đã triển khai và bảy khu đang hoàn tất thủ tục, tạo quỹ đất đáng kể cho các nhà đầu tư thứ cấp. Nhiều dự án lớn đã ký kết trước đây cũng đang được triển khai, kể cả trong các lĩnh vực khó như hạ tầng cảng biển.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ tại buổi họp chiều 20/3. Ảnh: Thi Hà

Ở góc nhìn chuyên gia, TS Trần Du Lịch nhận định dư địa đầu tư tại Gia Lai vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các khu công nghiệp khi nhu cầu của nhà đầu tư thứ cấp vẫn ở mức cao. Ông cũng nhấn mạnh lợi thế hiếm có của địa phương với khoảng 1 triệu ha đất nông - lâm nghiệp, phù hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn. Bên cạnh đó, hệ thống logistics, từ cao tốc, sân bay đến cảng biển, dự kiến cơ bản hoàn thiện trong một đến hai năm tới, tạo cú hích cho xuất khẩu và thu hút đầu tư.

Thực tế cho thấy dòng vốn đang bắt đầu dịch chuyển vào các dự án cụ thể. Gần đây, tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Hoàng Anh Gia Lai đầu tư cụm công nghiệp khoảng 75 ha tại xã Bờ Ngoong, nằm gần tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn. Khi tuyến đường hoàn thành vào giai đoạn 2028-2029, khu vực này được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển thuận lợi cho logistics và chế biến nông sản phục vụ xuất khẩu.

Không chỉ các dự án truyền thống, Gia Lai cũng bắt đầu thu hút khối công nghệ cao. Tại hội nghị, một doanh nghiệp công nghệ ở TP HCM cho biết đang quan tâm đến các dự án công nghệ cao tại Gia Lai như sản xuất thiết bị vệ tinh, pin thế hệ mới, robot y tế và cảm biến. Doanh nghiệp này cũng định hướng phát triển các nền tảng trí tuệ nhân tạo "có chủ quyền", đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ đào tạo nhân lực, kết nối với viện, trường và minh bạch dữ liệu quy hoạch khu công nghiệp.

Ở một góc khác, ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Secoin, cho biết nhu cầu vật liệu xây dựng tại TP HCM và khu vực phía Nam đang tăng cao trong khi nguồn cung ngày càng hạn chế. Từ tiềm năng địa chất của Gia Lai, doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh.

Phản hồi các đề xuất, lãnh đạo tỉnh cho biết Gia Lai đang phát triển ba khu công nghệ số tập trung với các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và hạ tầng, sẵn sàng đồng hành và có thể thiết kế cơ chế hợp tác riêng theo nhu cầu doanh nghiệp. Địa phương cũng khuyến khích các nhà đầu tư sớm làm việc cụ thể để tiến tới ký kết MOU tại hội nghị ngày 28/3.

Với lĩnh vực vật liệu xây dựng, tỉnh cho biết đang thiếu nguồn cung, đặc biệt là cát do hạn chế khai thác tự nhiên. Gia Lai đang nghiên cứu các giải pháp thay thế như sản xuất cát nhân tạo từ đá và đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư nhà máy. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tạo điều kiện để các dự án triển khai nhanh.

Để hiện thực hóa các dự án trên, theo Chủ tịch tỉnh Gia Lai, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh để nâng cao sức cạnh tranh. Gia Lai áp dụng phương châm "chính quyền làm cùng doanh nghiệp", trong đó các dự án lớn được lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp, còn dự án nhỏ được hướng dẫn chi tiết để hạn chế việc bổ sung hồ sơ nhiều lần. Thời gian xử lý thủ tục hiện rút xuống còn khoảng 60 ngày với dự án ngoài khu công nghiệp và 38 ngày đối với dự án trong khu công nghiệp đã có sẵn quỹ đất.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đã dần thu hẹp dư địa, Gia Lai được đánh giá vẫn còn nhiều cơ hội nhưng sẽ nhanh chóng được lấp đầy trong một đến hai năm tới. Lãnh đạo tỉnh cho rằng đây là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp sớm tìm hiểu và ra quyết định nhằm đón đầu làn sóng đầu tư và giai đoạn tăng trưởng mới của địa phương.

Thi Hà