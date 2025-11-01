Sau hơn 2 năm sống thử với bạn trai, tôi vỡ mộng

Anh ngày càng sĩ diện, thích nói chuyện lớn như đi du lịch, mua nhà, mua xe... nhưng chẳng có kế hoạch cụ thể.

Tôi 30 tuổi, bạn trai bằng tuổi, đang sống chung, quen nhau được hai năm rưỡi. Chi phí sinh hoạt chia đôi, tiền nhà tôi trả 2/3 do tự đề xuất từ ban đầu (tôi bán hàng online) và cũng một phần vì anh khó khăn. Từ lúc mới quen đến nay, có thể tóm tắt như sau:

Sáu tháng đầu, anh rất quan tâm, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhất. Thời gian này, anh gặp áp lực trả nợ cho người thân do làm ăn thất bại trước đó. Tôi có cho anh vay khoảng 20 triệu đồng, hiện còn 7 triệu đồng anh chưa trả. Sáu tháng tiếp theo, tôi bị ốm nặng, anh qua chăm sóc, đưa tôi đi viện rồi ngày nào cũng sang nhà thăm. Sau đó, do trả phòng trọ, anh chuyển sang ở cùng nhà tôi. Thật lòng tôi không muốn nhưng vì anh không có chỗ ở và từng giúp đỡ tôi lúc ốm đau, nên tôi im lặng, không lấy tiền nhà hay chi phí sinh hoạt.

Về sau, chúng tôi cùng đi tìm nhà thuê mới. Tôi hơi bối rối nhưng anh nói công việc thường xuyên đi công tác, nhà thuê chỉ để gửi đồ, thỉnh thoảng mới về. Giai đoạn đó, anh còn cầm cố xe máy lấy 20 triệu đồng chơi bài online và thua hết. Anh thú nhận, tôi bỏ qua và bảo anh tự làm, tự trả, đến nay đã trả xong. Mọt năm sau chúng tôi sống chung, anh chỉ đi công tác đúng tháng đầu khi chuyển nhà mới. Tháng đó, tôi rất vất vả: tự mình chuyển nhà, mua sắm đồ đạc, phần lớn tiền do tôi ứng trước rồi mới chia lại sau. Anh đưa lương cho tôi giữ, ngoài phần góp sinh hoạt, anh tiêu gần hết. Tôi tiết kiệm giúp anh được 30 triệu đồng và đầu tư cổ phiếu, hiện tăng lên 40 triệu đồng.

Trong thời gian này, anh muốn mua điện thoại và laptop mới, tôi cho vay 40 triệu đồng. Đến nay, anh còn nợ tôi 24 triệu đồng và 7 triệu đồng cũ, tổng cộng 31 triệu. Điều khiến tôi tổn thương nhất là việc anh tự ý đưa hai đứa em lên chơi mà không hỏi ý kiến tôi, thậm chí còn định cho chúng ở chỗ tôi định để hàng hóa. Anh về nhà chỉ làm việc khi tôi bảo, gần như không nấu ăn, không dọn dẹp, không bao giờ dọn nhà vệ sinh. Tôi phân công phơi đồ, đổ rác, anh cũng làm thất thường. Dù vậy, anh có ưu điểm là dễ tính, nhiệt tình, hay mua đồ ăn hoặc đồ dùng nhỏ cho tôi, sẵn sàng chở tôi đi đâu đó khi cần, thỉnh thoảng còn về quê (cách Hà Nội 40 km) đón tôi.

Tiền anh kiếm được đều tiêu hết, chủ yếu mua sắm đồ xịn, không có kế hoạch tài chính hay trả nợ rõ ràng. Sáu tháng gần đây, anh trở nên xa cách, luôn lấy lý do bận rộn. Tôi nhắc đến chuyện tiền bạc, anh khó chịu, bảo tôi "đừng nói chuyện tiền nữa", trong khi quỹ chung thường xuyên cạn trước khi hết tháng, tôi luôn là người phải bù thêm. Anh ngày càng sĩ diện, thích nói chuyện lớn như đi du lịch, mua nhà, mua xe... nhưng chẳng có kế hoạch cụ thể. Anh còn khó chịu khi em gái tôi sang ăn cơm, thậm chí đi chợ mua gì anh cũng soi xét. Trong khi mẹ tôi thường xuyên gửi đồ ăn lên, anh chưa bao giờ đề xuất gửi tiền cảm ơn.

Càng ngày tôi càng cảm thấy anh không phải mẫu người chồng lý tưởng. Anh sống cảm tính, thiếu kế hoạch. Mỗi lần tôi giận, nói nặng lời, anh mới dọn dẹp, tỏ vẻ hối lỗi, rồi đâu lại vào đó. Tôi đã đề nghị không giữ lương của anh nữa, chỉ cần anh góp quỹ và đóng tiền nhà đúng hạn. Số cổ phiếu tôi đang cầm sẽ bán khi được giá để trả lại cho anh. Tôi cũng chia sẻ với mẹ (mẹ không biết chúng tôi đang sống chung, chỉ nghĩ hai đứa góp quỹ và anh hay sang ăn cơm). Mẹ bảo: "Cuộc đời bù trừ, nó dễ tính thì con cũng dễ sống". Nhưng tôi thấy mình đang rất căng thẳng, không dễ sống như mẹ nghĩ. Tôi thật sự mong nhận được lời khuyên khách quan để cải thiện mối quan hệ này.

Huệ Nguyễn