Sau hai tháng cưới vợ, tôi kiệt quệ tinh thần

Vợ tìm được việc kế toán cho một khách sạn cách nhà 70 km, sẽ đi làm không về nữa, muốn giữ tình trạng ly thân, không ly hôn.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hai tháng, trước đó tìm hiểu một năm rồi tiến đến hôn nhân. Tôi 28 tuổi, vợ 24 tuổi. Trong thời gian yêu nhau, do chỗ hai của hai người xa nhau nên một tháng chỉ có thể gặp gỡ đôi ba lần, chủ yếu là hỏi han quan tâm nhau qua điện thoại. Tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt đẹp, ít có mâu thuẫn, cả hai đều có cảm giác hợp nhau. Cuối năm rồi cô ấy nghỉ làm kế toán cho khu du lịch để đi học làm bánh, có cái nghề làm ở quê, sau đó chúng tôi kết hôn, mọi thứ bắt đầu tồi tệ đi.

Bình thường tôi hay quan tâm, chơi đùa và phụ giúp vợ sau khi đi làm về. Tôi nghĩ vợ sẽ cảm thấy vui khi được chồng yêu thương, chăm sóc, hóa ra không phải vậy. Nhiều hôm vợ tỏ ra lạnh lùng rồi khóc một mình không lý do. Tôi gặng hỏi nguyên nhân, vợ không trả lời. Tôi phải an ủi vỗ về một lúc mọi thứ mới ổn hơn. Cho đến một ngày khi đi ngủ, vợ đẩy tôi ra và nói không muốn gần gũi, hết tình cảm với tôi. Tôi sốc, hỏi lý do, vợ bảo áp lực nhiều thứ và nói tôi không hiểu cô ấy. Mấy ngày hôm sau tôi mất ăn mất ngủ, dần chấp nhận sống chung nhà nhưng vợ chồng như người dưng. Trong suốt thời gian đó, tôi tìm hiểu về tính cách của vợ, thấy cô ấy né tránh, kiểu ngại gần gũi, không thích thân mật với chồng, đề cao sự độc lập quá mức trong mối quan hệ và có xu hướng sợ hãi khi ai đó quan tâm và gần gũi quá mức.

Bố mẹ tôi rất quý con dâu, nghe tôi kể họ rất buồn và quay sang trách móc, chửi mắng tôi, bảo tôi không yêu thương và không quan tâm vợ. Bố mẹ vợ bảo tôi kìm chế và bình tĩnh với cô ấy, cho rằng vợ còn trẻ con. Những lời nói từ bố mẹ hai bên đã khiến tôi cố gắng nhường nhịn và quan tâm, nghĩ rằng mọi thứ sẽ cực và tốt đẹp hơn. Chúng tôi sống chung như hai người dưng được hơn 20 ngày và trong suốt thời gian đó tôi vẫn điềm tĩnh nói chuyện, quan tâm vợ. Thứ tôi nhận lại là sự thờ ơ và coi thường từ vợ. Tôi vẫn không nói một lời nặng nề nào với vợ.

Giờ cô ấy đã tìm được công việc kế toán cho một khách sạn cách nhà 70 km, sẽ đi làm mà không về nữa, muốn giữ tình trạng ly thân với tôi chứ không ly hôn. Lý do là cô ấy muốn tránh né áp lực từ gia đình và người thân. Vợ bảo tôi nói giúp với vì cô ấy ngại họ. Tôi nói chuyện với bố, bị mắng thậm tệ vì cho rằng không biết cách yêu, chiều chuộng vợ. Tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ những điều đó không phải lỗi của mình. Tôi bảo vợ hãy đi làm và chuyển hết đồ về rồi ly hôn luôn chứ không muốn ly thân nữa. Đã đến lúc tôi phải giải thoát cho mình trong cuộc hôn nhân ngang trái này.

Phạm Phong