Sáu đội vào chung kết Viettel AI Race 2025

Sau hơn một tháng tranh tài với 666 đội, Viettel AI Race 2025 tìm ra 6 đội cao điểm nhất vào chung kết, tổ chức hội thảo và lễ trao giải ngày 3/12.

Sáu đội đạt điểm cao nhất gồm Viper, OpenCubee-TriRL, UET, MsHuongs-Students, Train4Ever và Spark. Chung kết diễn ra từ 1-3/12, trong đó, ngày thi đầu tiên, các đội khởi động bằng việc kiểm tra hệ thống, GPU Cloud và các công cụ kỹ thuật do Viettel cung cấp, đồng thời tham gia phần hỏi đáp trực tiếp cùng đội ngũ cố vấn để chuẩn bị cho bài thi hackathon (thi lập trình cường độ cao, các đội phải giải quyết một bài toán trong thời gian rất ngắn).

Ngày 2/12, phần thi hackathon diễn ra liên tục trong 8 giờ tại Học viện Viettel. Các đội xây dựng mô hình, trình bày giải pháp và bảo vệ trước hội đồng chuyên môn. Vòng thi đánh giá tốc độ xử lý, tư duy logic, khả năng ra quyết định và mức độ ổn định của mô hình AI trong môi trường thực tế.

Học viện Viettel - nơi các đội thi tham gia Hackathon. Ảnh: Viettel

Ngày cuối (3/12) tại trụ sở tập đoàn Viettel, cuộc thi khép lại bằng hội thảo chuyên đề "Mô hình toán học trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu", trước khi công bố và trao giải cho đội quán quân.

Hội thảo dự kiến diễn ra tại hội trường Bao Báp, do PGS TS Hà Minh Hoàng - Trưởng khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, trình bày. Ông là chuyên gia nghiên cứu sâu về dữ liệu đa phương thức, tối ưu hóa và hệ thống thông minh, với nhiều công trình khoa học và giải thưởng quốc gia.

Tại sự kiện, các đội thi và khán giả được giới thiệu tư duy cốt lõi của Decision Intelligence - xu hướng giúp AI dự đoán và đề xuất phương án hành động. Dữ liệu đa phương thức như văn bản, hình ảnh, âm thanh và tín hiệu cảm biến được xem là nền tảng để AI hiểu thế giới một cách toàn diện hơn. Chuyên gia cũng phân tích cách xây dựng mô hình toán học kết hợp nhiều loại dữ liệu nhằm tối ưu hóa vận hành trong doanh nghiệp và đời sống.

Thí sinh tham gia hội thảo tại hội trường Bao Báp, trụ sở tập đoàn Viettel. Ảnh: Viettel

Viettel AI Race 2025 là sân chơi thường niên do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức, tạo cơ hội cho các tài năng trẻ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giải quyết bài toán thực tiễn và cập nhật những xu hướng công nghệ mới. Cuộc thi hướng tới thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và lan tỏa giá trị công nghệ tới cộng đồng.

Lan Anh