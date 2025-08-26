Sau cưới, tôi và chồng vẫn nhà ai người ấy ở

Anh ghé thăm tôi mỗi tuần một lần nhưng rất vội vã về để chăm sóc hai con gái.

Tôi mới bắt đầu hành trình hôn nhân chỉ hơn năm tháng. Tôi chưa kết hôn lần nào. Tôi và chồng tìm hiểu và yêu nhau hơn hai năm mới kết hôn. Anh từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau ly hôn, mình anh nuôi hai con gái 9 và 12 tuổi, độ tuổi mà các con cần được yêu thương, chăm sóc. Anh đi làm văn phòng, chiều hối hả về lo nấu ăn cho hai con không thiếu bữa nào. Chính vì sự chu đáo, chăm các con mà tôi cảm thông và yêu anh lúc nào không hay.

Trước khi kết hôn với anh, gia đình và bạn bè tôi đều bảo hãy suy nghĩ thật kỹ vì anh còn lo cho hai cô con gái, nhưng tôi bỏ ngoài tai để đến với anh. Giờ tôi mới hiểu anh chỉ ưu tiên hai cô con gái. Trước khi đến với nhau, tôi và anh sống và làm việc cách nhau 50 km, nhưng đã mấy tháng trôi qua, anh không chủ động bàn tính kế hoạch tương lai hai vợ chồng sẽ sống như thế nào, cưới nhau rồi mà nhà người nào người đó sống. Tôi cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng.

Anh ghé thăm tôi mỗi tuần một lần nhưng rất vội vã về để chăm sóc hai con gái. Anh không chia sẻ tài chính để lo cho tương lai con chung của tôi và anh. Nếu kết hôn chỉ như những người bạn, thỉnh thoảng qua thăm nhau, liệu cuộc hôn nhân này có bền vững đến già không? Chuyện tiền bạc nhạy cảm, tôi chưa bao giờ nói anh phải đưa tiền để tôi tích lũy tương lai. Tôi nên làm gì đây? Anh chị đi trước, xin cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn này. Tôi xin cảm ơn.

Lệ Thu