Sau cưới 4 tháng, vợ khiến tôi tức đến mức phải nói: 'Không cần vợ như cô'

Vợ chồng mới cưới được 4 tháng nhưng thường xuyên cãi vã dù lắm lúc chuyện chỉ nhỏ như cái móng tay.

Vừa rồi tôi và vợ cãi nhau một trận nảy lửa và nói không cần nhau, không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi và vợ ở cách xa nhau. Vừa rồi vợ dự định nghỉ phép để về thăm chồng. Vợ gọi cho tôi bảo tham khảo giá vé, vợ chỉ nói ngày về nên tôi chỉ mới xem ngày về rồi hỏi giá cả. Sau khi hỏi xong tôi thông báo cho vợ, em cáu lên, bảo tôi chỉ biết lo cho bản thân, không lo cho vợ.

Vợ nói khi tôi làm gì thì rất cẩn thận, thế nhưng xem vé ngày về lại không chịu hỏi xem ngày vợ vào làm việc lại. Tôi giải thích là khi vợ về rồi tính ngày vào cũng được, được nghỉ 5 ngày mà. Vợ không nghe, một mực nói tôi chỉ biết lo cho bản thân. Sau đó, vợ bắt tôi tham khảo giá vé mà bạn rất thân của tôi bán là bao nhiêu để so sánh với những người khác. Tôi bảo vợ muốn đặt giữ vé ở chỗ bạn tôi hay chỗ người ngoài. Vợ nổi cáu, bảo tôi tin tưởng bạn thế rồi để bạn lừa cho. Tôi nói đã chơi với bạn từ nhỏ nên biết tính nó như thế nào, không có chuyện lừa lọc.

Thế mà vợ bù lu bù loa lên, bảo tôi tin bạn hơn tin vợ, nói tôi coi em không bằng một phần người thân nhà tôi, còn nói vợ về hay không cũng không ý nghĩa gì nữa. Tôi bực, bảo vợ thích thì về, không thì thôi. Vợ bảo không cần nữa rồi văng tục với tôi. Tôi nghe vậy bảo: "Không cần người vợ như cô". Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Quốc Trung